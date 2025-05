Leijonien sankarilta kulissipaljastus – avautui MM-ottelun shokeeraavasta hetkestä: "Mitä ihmettä tässä tapahtuu"

Juuso Pärssinen nousi Leijonien isoksi sankariksi, kun hän iski Suomelle voittomaalin sunnuntain MM-ottelussa Ranskaa vastaan. Leijonat otti kuin otti 4–3-voiton.

Sinipaitainen Suomen joukkue oli jo ahdingossa, kun Ranska siirtyi kolmannessa erässä 3–1-johtoon.

Millainen tunnelma oli silloin vaihtopenkillä, Leijonien hyökkääjä Juuso Pärssinen?

– Kyllä siinä sykkeet nousivat. Sitä oli siinä omalla tavalla vähän silleen, että mitä ihmettä tässä tapahtuu, Pärssinen avasi MTV Urheilulle.

– Meillä on tosi kova usko joukkueessa. On tilanne mikä hyvänsä, jaksamme runtata. Mitä siinä oli jäljellä, kaksi vai kaksi ja puoli minuuttia. Luotimme siihen, että saamme ihan varmasti paikat ja Eelillä (Tolvanen) oli kuuma lapa lopussa. Muutenkin hyvä 6vs5-lopussa, olimme kärsivällisiä siinä. Saimme tärkeät maalit ja pääsimme jatkoajalle. Sitten onneksi saimme extrapisteen matkaamme, Pärssinen jatkoi.

Leijonat nousi Ranskan rinnalle Pärssisen mainitsemilla Tolvasen tuplamaaleilla. Ratkaisu syntyi jatkoajalla, kun Tolvanen alusti ja Pärssinen pääsi nokikkain Ranskan maalivahdin Antoine Kellerin kanssa.

Oliko sellainen fiilis, että nyt menen ja perkele painan kiekon sisään?

– Oli kyllä. Siinä oli jo aiemmin monta paikkaa ja emme saaneet sisään. Yksi saatiin, mikä loppupeleissä hylättiin. Eeli pelasi siinä tilanteessa tosi hyvin: hän imi pari jätkää itseensä ja pääsin käytännössä läpiajoon. Ei tarvinnut kuin viimeisteillä, Pärssinen perkasi.

Video Pärssisen voittomaalista näkyy jutun yläreunasta.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Juuso Pärssinen ujuttamassa ratkaisumaalia Ranska-ottelussa.Lehtikuva

Pärssinen jakoi vuolaasti kunniaa Ranskan maalivahdille Kellerille, joka vaikeutti Leijonien iltapuhdetta huomattavalla tavalla.

– Hän pelasi ihan älyttömän hyvän pelin. Paikkoja oli. Meillä maalinteon tehokkuuden pitää olla kovempaa. Nykyään kaikki joukkueet osaavat luistella ja kamppailla. Jos ei käytä paikkojaan hyväkseen, niin pelit muuttuvat tiukoiksi. Meillä on onneksi kärsivällinen joukkue, saimme voiton, mikä oli tärkeintä, Pärssinen perkasi.

Pärssinen on ollut Leijonien näkyvimpiä hahmoja turnauksen alkuhetkillä. Sen lisäksi, että hän on osunut molemmissa otteluissa (Ranskaa ja Itävaltaa vastaan), NHL-seura New York Rangersin hyökkääjä on jättänyt itsestään hyvin positiivisen vaikutelman.

Hän on ollut vaarallinen yksilö viidellä viittä vastaan -pelatessa.

– Hyvältä on tuntunut, totta kai. Aina voi parantaa, mutta kroppa on tuntunut hyvältä ja olen tyytyväinen ketjun peliin myös. Totta kai nytkin oli paikkoja ja niistä pitää saada kovemmalla prosentilla sisään. Kärsivällisyys pätee senkin suhteen. Kyllä, itselläni on ollut positiivinen alku tähän mennessä, Pärssinen nyökkäilee.

Pärssinen näkee, että Leijonat kaipaa rentoutta maalinteon puolelle. Tätä kautta Suomen joukkue voisi saada hanoja kunnolla auki.

Leijonilla seuraava haaste on raudanluja, kun vastaan asettuu 19 NHL-pelaajalla varustettu Ruotsi.

– Olen sairaan innoissani. Toivottavasti saadaan halli täyteen ja kunnon meininki lehtereille. Olemme valmiita ja odotan itse innolla tuota, Pärssinen sanoi tulevasta.

Leijonien ja Ruotsin ottelu alkaa maanantaina Suomen aikaan kello 21.20. Mittelö on nähtävillä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.