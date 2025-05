Kommentti: Herranen aika sentään, Leijonat! MM-juna yskii hämmästyttävällä tavalla

Leijonat jatkoi MM-kisoissa voittojen tiellä, kun se kaatoi jatkoajalla Ranskan 4–3. Turnausta paikan päältä seuraava MTV Urheilun toimittaja Ilari Savonen nostaa esiin sen, miten Suomen MM-juna yskii nyt odotettua pahemmin.

Lähtökohta

Leijonat avasi oman kisataipaleensa voitolla, kun se kaatoi perjantaina Itävallan 2–1. Vaikka isossa kuvassa vaikutti siltä, että Suomen esitys jäi tukkoiseksi, Itävalta näytti heti seuraavana päivänä sen, kuinka vaarallinen joukkue se oikeasti onkaan. Itävalta johti ottelua Ruotsia vastaan vielä loppuhetkillä, ennen kisaisäntien ryhdistäytymistä.

Leijonat lähti selkeänä ennakkosuosikkina Ranska-otteluun. Oletusarvo oli se, että Suomen joukkue pystyisi viemään peliään eteenpäin aiempaan nähden.

Iso kuva

Suomi hallitsi vähemmän yllättäen Ranska-pelin tapahtumia heti ensimmäisestä vihellyksestä lähtien. Valkopaitainen Ranskan joukkue vetäytyi liimaträppiin keskialueelle ja sinipaitainen Suomen joukkue yritti rakennella erinäköisillä lähestymistavoilla hyökkäysalueen hyökkäyspeliä.

Ranskan ote huojui ja se otti turhia jäähyjä. Leijonien kannalta ongelma oli se, että se ei pystynyt Itävalta-pelin tapaan käyttämään paikkojaan hyväkseen.

Erityisesti tikunnokkaan nousi kaksi tahoa. Leijonien ykkösylivoimassa Eeli Tolvanen uinui turnauksen alkuhetkillä. Tolvasen kiekoton työ jäi vajaaksi, eikä hänen laukaustaan päästy hyödyntämään käytännössä millään tavalla. Tasakentällisin Leijonien ykkösketjussa kaikki paikat menivät ketjun sentterille Juho Lammikolle, joka ei ole mikään maalintekijä Jumalan armosta.

Leijonat sai mieluisia uutisia kolmannen erän lopulla, kun Tolvanen iski kaksi tuiki tärkeää osumaa sinipaitaiselle nipulle.

Suomen ylivoimassa toinen kysymysmerkki kohdistuu puolustaja Vili Saarijärveen, jonka luoma uhka jää varsin mitättömäksi. Ei olisi ihme, mikäli SM-liigan tämän kauden tehopuolustajaa Atro Leppästä kokeiltaisiin jossain vaiheessa ylivoiman puolella.

Joku voisi kysyä, että miksei Leppänen ollut jo alun perin mukana ylivoimissa. Nyt tuohon aiheeseen liittyvillä kysymyksillä on entistä enemmän pohjaa takanaan.

Ranska shokeerasi Leijonia sunnuntain MM-mittelössä, kun Kevin Bozon painoi kiekon reppuun.Lehtikuva

Leijonien sunnuntain nukutaan koko porukalla -iltakävely sai tragikoomisia piirteitä toisessa erässä, kun Juuso Pärssisen 2+2-minuttisen aikana Ranska naulasi itsensä johtoon. Katastrofin haju alkoi leijua nokkaan puolityhjän Globenin uumenissa.

1:07 Ranska iskee ensimmäisellä ylivoimallaan 1–0-yllätysjohtoon

Tuska alkoi paistaa jo Leijonien otteista esille, kun sinipaidat hakkasivat päätään Ranskan muuriin. Ranska puolusti ydintä ja Leijonat pyöri ulkokehällä.

Oli jopa pieni vääryys, että Suomi sai palkinnon näennäishallinnalleen, kun Teuvo Teräväisen 30 metrin keskitys painui 67 ukon takaa ylänurkkaan.

1:06 Hirveä paine palkitaan – Teuvo Teräväinen tasoittaa kaukolaukauksella

Vaikka Suomi oli pelin päällä kolmannessa erässä, sen tämänkeväisen ryhmän kynnyskysymykset tulivat yhä rajummin esiin. Suomella on pahoja vaikeuksia luoda aitoa maalintekouhkaa ja sen kiekollinen peli jää jatkuvasti vajaaksi.

Kuin kirsikkana kakun päälle, Ranska siirtyi sunnuntain ottelun kolmannessa erässä johtoon Tim Bozonin osumalla. Yhtäkkiä Globenin suomipainotteisessa yleisössä alettiin miettimään sitä, että "ei kai".

Eihän Suomi voi nyt hävitä Ranskalle jääkiekossa.

1:16 Shokki-isku: Ranska uudelleen johtoon kolmannen erän päätöskympillä

Pariisin kevään 2017 haamu (Suomi–Ranska 1–5) nousi kummittelemaan Tukholman kaukalon ylle.

Lopullinen naula näytti tulevan arkkuun, kun Jordann Perret painoi kiekon tyhjiin.

Leijonat onnistui kuin ihmeen kaupalla vielä rimpuilemaan rinnalle, kun Tolvanen iski kahdesti ilman maalivahtia pelatessa.

Juuso Pärssisen jatkoaikaosuma pelasti Suomen totaaliselta häpeältä.

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen reagoi nyrpeästi Suomen joukkueen vaikeuksiin sunnuntain Ranska-ottelussa.Lehtikuva

Jatko

Leijonien ensimmäisen tositestin piti tulla vastaan maanantaina, kun ohjelmassa oli ottelu Ruotsia vastaan. Niin vain Suomi kompuroi jo maanantaina Ranskan kanssa.

Vaikka Leijonien tämän kevään MM-kisaryhmältä on vaikea odottaa sen suurempia urotekoja, on silti hämmästyttävää, miten rajuissa vaikeuksissa päävalmentaja Antti Pennasen nippu on ollut jo MM-kisojen pienempiä maita vastaan.

Leijonat ei ole löytänyt rentoutta ja sen tietyt pelaajavalinnat ovat herättäneet entistä enemmän kummastusta. Ykkösketju ei ole meinannut tuottaa tulosta, kakkosketju on uinunut, kolmosketju on yrittänyt väläytellä ja nelosketju harjaa mitä harjaa.

Siinä on totinen paikka edessä, kun Leijonat on maanantaina liemessä Ruotsia vastaan. Kohta edes MM-puolivälieräpaikka ei ole mikään täysi selvyys.