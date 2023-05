Leijonien NHL-supertähti Mikko Rantanen lähetti viestin Käärijän suuntaan – "Kannu kotiin!"

Suomi–Ruotsi maanantaina 15.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

– Se meni just näin. Erä erältä pääsee paremmin kiinni tuohon meidän pelitapaamme ja isoon jäähän, missä peli on kuitenkin erilaista mitä se on NHL:ssä. Saimme ketjunkin pelin rullaamaan tänään. Sieltä olisi voinut tulla enemmänkin kuin vain yksi maali, Rantanen perkasi.