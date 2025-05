Leijonien MM-ottelussa taas hämmentävää toimintaa – NHL-tähti: "En ole ennen nähnyt tuollaista"

Tuomarit pyörittivät aivan omaa show'ta Leijonien ja Latvian MM-ottelussa lauantaina. Termi ”Salomonin tuomio” nousi enemmän kuin esiin.

Ensimmäinen tasajako nähtiin avauserässä, kun Leijonien NHL-hyökkääjä Eeli Tolvanen antoi kovuutta Suomen maalin tuntumassa. Tolvanen ja Latvian Rodrigo Abols laitettiin boxiin.

Seuraava tasajäähy jaettiin toisessa erässä. Sitten sama kaava toistui useampaan eri otteeseen.

– En ole ennen oikein nähnyt tuollaisia. Tuntuu, että niillä (tuomareilla) on nyt joku uusi linja. He heittävät aina molemmat jäähylle, jos joku kaatuu. Tuntuu, että joka pelissä on ollut sama juttu. Noh, on ainakin sama linja. Ei voi valittaa. Vähän erikoinen kyllä, Leijonien NHL-tähti Teuvo Teräväinen ihmetteli.

Leijonien kapteeni Mikko Lehtonen kävi kuumana tuomareiden suuntaan erityisesti toisen erän sekoiluhetkien keskellä.

– Tuntuu, että nykyään tulee aika paljon noita, mistä molemmille tulee jäähyjä. Välillä heille tai meille, mutta aina lähtee molemmat äijät. En tiedä, että miten se on aina noin, Lehtonen hämmästeli.

– Yritän välillä käydä sanomassa jotain, jos se auttaisi.

– Ei auttanut nyt, Lehtonen hymähti.

Leijonien kapteeni Mikko Lehtonen (toinen oikealta) iski Suomen voittomaalin Latvia-ottelussa.Lehtikuva

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen kävi pitkän keskustelun ottelun toisen päätuomarin kanssa ennen kolmannen erän alkua.

– Hän (tuomari) halusi itse tulla kertomaan oman näkemyksensä niistä tilanteista, niin eihän siinä. Kuunnellaan vain, Pennanen aloitti.

– Se oli, että jos tulee Salomoneita, niin annetaan Salomoneita. Että ”koitetaan löytää aloittaja”. Sanoin, että selvä, koittakaa löytää aloittaja. En mää oikein jaksa noita. Olen yrittänyt lopettaa sen (tuomareille huutelun) ja keskittyä siihen, mihin pystyn vaikuttamaan, Pennanen jatkoi.

Leijonat kaatoi Latvian 2–1. Suomi on ottanut viidestä MM-ottelustaan neljä voittoa.