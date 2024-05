Huomasitko? Leijonien valmentaja huitoi käsimerkkejä katsomoon MM-hässäkän keskellä – tästä koko hommassa oli kyse

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 10.-26.5.2024 Suomi–Iso-Britannia su 12.5. klo 13.20. Studio käyntiin jo klo 12.30! Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Kyseinen tapaus nähtiin perjantain pelin toisen erän loppuhetkillä. Tilanteessa Tshekin NHL-laituri Ondrej Palat (New Jersey Devils) rykäisi kiekon päätyviivan tuntumasta sisään. Tästäkö yleisö riemastui.

Kotijoukkue Tshekki näytti tehneen pitkän odotuksen ja useiden huippupaikkojen jälkeen avausosumansa.

Mutta, mutta.

Ottelun toinen päätuomari luisteli Leijonien vaihtoaition tuntumaan, missä kädet heiluivat ja ukot pomppivat sinne sun tänne.

Leijonien apuvalmentaja Mikko Manner piti kättään korvallaan, kun hän yritti kuunnella nappikuulokkeen kautta sitä, mitä Suomen videovalmentajat yrittivät viestiä hänelle.

– Siinä kuuli niin huonosti. Erotin vain jotain sanoja, että haastetaan tai ei haasteta. Ei tiennyt, että kummin tehdään. Onneksi he (videovalmentajat) olivat kohtalaisen lähellä ja pystyimme kommunikoimaan käsien avulla, Manner sanoo tapauksesta MTV Urheilulle.

Manner pomppasi ylös ja kääntyi katsomoon päin. Hän viittoi televisioruudun merkkejä yläkertaan päin.

Hän yritti viestiä sitä, että pitääkö tilanne haastaa vai ei.

– Sitten yritin selvittää, että mikä haasto otetaan. Koska jos kyse on esimerkiksi paitsiohaastosta, niin silloin tuomareille pitää pystyä sanomaan tarkka kellonaika. Se ei ole ihan yksinkertainen juttu. Molarihaasto on yksinkertaisempi, jos he (videovalmentajat) kertovat, että kyseessä on maalivahdin häirintä, Manner sanoo.

– Kuvaruutumerkistä pääsimme siihen, että nyt haastetaan. Ajattelin, että jos yläkerrassa käsi menee suoraan, niin kyseessä on paitsio. Jos käsi on ylhäällä, niin sitten kyse on käsisyötöstä. Häirintään on oma merkki, Manner avaa.

Video kyseistä tapahtumaketjusta näkyy jutun yläreunasta.

Tavaraa niskaan

Leijonissa haastotilanteet menevät niin, että joukkueen videovalmentajat Janne Hietaniemi ja Jukka Varmanen katselevat kunkin tilanteen edessä olevilta ruuduilta. He tekevät päätöksen siitä, että mikä haasto aina valitaan.

– Luotamme heidän osaamiseensa, tilanteissa vaihtoaitiossa seisova ja komentoja vastaanottava Manner toteaa.

Leijonien taustatiimi koki, että Tshekin hyökkääjä David Tomasek esti tilanteessa Suomen maalivahtia Harri Säteriä. Tämän takia osuma haastettiin.

Haasto meni läpi. Maali hylättiin.

0:56 Studiotiimi kommentoi Tshekin hylättyä maalia – "Hyvä liike valmennustiimiltä"

Leijonien videovalmentaja Janne Hietaniemi paljasti Ilta-Sanomille, että hän ja toinen videokoutsi Varmanen saivat tilanteen jälkeen ”tavaraa niskaansa”, kun intohimoinen tshekkiläisyleisö osoitti mieltään.

– Noin se pitääkin! Manner naurahtaa.

– Hallissa oli huikea meininki. Kova peli muutenkin. Tshekki on rakentanut fiksusti joukkueensa ja se näkyy heidän pelaamisessaan. Molemmat joukkueet lähtivät voittamaan yksittäistä peliä, mikä meni aika tiiviiksi miekkailuksi. Vaatimustaso oli korkealla. Saimme kolmannessa erässä muutamia hyviä tontteja ja olisimme voineet jopa voittaa pelin siinä. ”Hapa” (Säteri) pelasi loistavasti, samoin Tshekin maalivahti (Lukas) Dostal. Ihan hyvä startti meiltä. Olisimme halunneet voittaa, mutta emme voittaneet. Ei tämäkään nyt niin huono alku ollut, Manner perkasi.

Yhdistelmiä uusiksi

Leijonien valmennuksessa pääluotsi Jukka Jalonen peluuttaa hyökkääjiä, Ari-Pekka Selin puolustajia ja Manner katsoo isomman kuvan perään ollen linkkinä videovalmentajien suuntaan. Manner vastaa ylivoimasta ja Selin alivoimasta.

Leijonat teki perjantain MM-avauksen jälkeen isoja muutoksia, kun se löi kaikki hyökkäysketjunsa ja molemmat ylivoimavitjansa uuteen uskoon.

– Tätä se turnauspelaaminen on. Pelin henki on se, että meillä on kohtalaisen tasainen hyökkääjistö jalkeilla. Haluamme testata pelaajia ja samaan aikaan fakta on se, että ylivoima pitää saada toimimaan. Meillä on hyviä kokemuksia viime vuosilta, kun (Sakari) Manninen ja (Teemu) Hartikainen ovat olleet (Mikko) Lehtosen ja (Mikael) Granlundin kanssa. Silloin maalinedustalla on ollut joku isokokoinen äijä. Aiemmin se oli (Jere) Sallinen ja nyt se on (Iiro) Pakarinen. Haemme vähän samaa asetelmaa nyt, Manner perkaa.

Manner viittaa siihen, miten Leijonien ykkösylivoimaan tuotiin nyt kaksi uutta kasvoa. Granlundin, Lehtosen ja Pakarisen rinnalle asetettiin hyökkääjät Ahti Oksanen ja Jere Innala.

Viisikossa Pakarinen ja Oksanen päivystävät maalin lähellä, Granlund tekee peliä vasemmalta, Lehtonen on viivassa ja Innala on oikealla puolella vetäjän paikalla.

– ”Mikke” (Granlund) pelaa lapa ulospäin. Tavoittelemme sitä, että hän voisi ruokkia ”Bobia” (Lehtosta). Yritämme saada vähän enemmän laukauksia ja painetta maalille. Tuntuu, että silloin rytmi on parempi, Manner avaa.

Mannerin mukaan MM-kisoissa ylivoimien kaava on hyvin yksinkertainen. Vahvaa maskipeliä, neljä äijää maalille, kun lätkää lyödään sinne, minkä jälkeen yritetään voittaa irtokiekkoja.

Leijonien toisessa ylivoimassa on nyt harvinaisia piirteitä, kun mukana on pelkästään oikea käsi alhaalla pelaavia pelaajia. Tätä ei kovin usein näe A-maajoukkuetasolla.

– Meidän piti miettiä ylivoiman ja alivoiman roolituksia. Halusimme leftejä Miken ylivoimaan ja Pakarinen on hyvä siinä maalilla. Toiseen jäi sitten righteja. Jesse (Puljujärvi) meni isona äijänä maalin eteen. Kiva nähdä huomenna, että miten homma lähtee rullaamaan. Pitää ensin pelata niin, että saisimme muutaman jäähyn hommattua. Yritetään olla sitten teräviä. Tavoittelemme sitä, että saisimme muutaman osuman kautta flow’ta päälle. Tällä tasolla fakta on kuitenkin se, että jos haluaa mennä pitkälle, niin ylivoima pitää saada rullaamaan. Silloin kun mennään tiukkoihin peleihin tai ratkaisupaikkoihin, niin ylivoimalla pitää olla selvät sävelet. Sitä ei voi oikein enää loppumetreillä hirveästi muokkailla, Manner perkaa.

Leijonilla ennen sunnuntain Iso-Britannia-peliä luvassa on toisenlainen ohjelmanumero, kun katseet kääntyvät Euroviisuihin päin. Leijonien johtoryhmästä erityisesti maalivahtivalmentaja Kari ”Leke” Lehtonen on tullut tunnetuksi kovana viisufanina.

– Se on ollut nyt aika kuutamolla niiden suhteen! Manner naurahtaa.

– Pitää psyykata vähän häntä. Olemme olleet vähän paitsiossa noiden suhteen. Pitää muistutella nyt. Huomenna voi sitten kysellä, että miltä näytti, Manner hymähtää viisujen finaalin alla.