Kommentti: Turha sokaistua – Leijonilla on orastava murheenkryyni MM-kisoissa

Leijonat onnistui kaatamaan Latvian MM-kisojen lauantain päiväottelussa lukemin 2–1. Turnausta paikan päältä seuraava MTV Urheilun toimittaja Ilari Savonen tarttuu kiinni Leijonien ylivoimaisesti suurimpaan murheenkryyniin.

Lähtökohta

Leijonat sai maalihanoja auki torstaina MM-kisoissa, kun Slovenia jäi jalkoihin peräti lukemin 9–1. Suomen joukkueen ykkösnimenä loisti Teuvo Teräväinen, joka sivusi MM-kisojen kaikkien aikojen syöttöennätystä (0+6). Teräväisen ketjukaveri Eeli Tolvanen iski neljä osumaa (4+1).

Leijonat on ottanut tähän mennessä neljästä ottelusta kolme voittoa. Sen ainoa tappio tuli Ruotsille, joka oli parempi lukemin 2–1.

Suomi oli lauantain pelien alla A-lohkossa kolmantena. Kärjessä oli Ruotsi (5 ottelua, 15 pistettä), perässään Kanada (4 ottelua, 4 voittoa).

Latvia oli ottanut neljästä ottelusta kuusi pistettä.

Leijonien MM-kokoonpanossa tapahtui muutoksia menneen viikon aikana, kun Jesper Mattila ja Mikael Pyyhtiä liittyivät uusina miehinä Suomen vahvuuteen. Mattila oli kehissä jo Latvia-ottelussa, kun taas Pyyhtiä on mukana ensi viikon mittelöissä. Pyyhtiä korvasi loukkaantuneen Mikael Ruohomaan ja Mattila saapui kovia kokeneen Tony Sundin tilalle.

Leijonat leimasi myös Joona Ikosen MM-kisapassin. Ikonen viiletti Latvia-ottelussa Leijonien nelosketjun laidalla.

Kommentti jatkuu kuvan alla.

Teuvo Teräväinen (keskellä) ja Eeli Tolvanen (vasemmalla) pyörittivät kioskia torstaina Sloveniaa vastaan.Lehtikuva

Iso kuva

Leijonilla on näissä MM-kisoissa orastava murheenkryyni käsissään. Se liittyy sen ylivoimaan. Suomi teki vasta kymmenennellä yrityksellään ylivoimaosuman, kun Teuvo Teräväinen levitti ja Mikko Lehtonen painoi kiekon takanurkkaan.

Video Suomen ylivoimaosumasta näkyy jutun yläreunasta.

Leijonien ylivoimaongelmat korostuivat lauantain päiväottelun alkuhetkillä, kun Latvia vyörytti teräviä vastaiskuja Suomen maalia päin ja loi alivoimiensa aikana lukuisia A-luokan tekopaikkoja.

Vain Juuse Saroksen loisto-otteet pitivät huolen siitä, ettei Leijonien ylivoimaa nöyryytetty entistä karummalla tavalla.

Mikä Suomen ylivoimassa on sitten tökkinyt? Noh, lähes kaikki. Leijonien valmennusjohto kuormittaa NHL-miesten Teuvo Teräväisen ja Eeli Tolvasen tähdittämää ykkösylivoimaa, mikä pyörii täysin kolmen miehen varassa. Teräväinen tekee peliä, Mikko Lehtonen siirtelee kiekkoa kapealla visiollaan ja Tolvanen hakee... jotain. Koko ylivoima on perustunut paikoillaan seisovaan kolmioon, missä kiekko pyörii kerta toisensa jälkeen tuskallisen hitaasti. Vastustajilla on ollut helppo työ pitää Teräväiset ja kumppanit aisoissaan.

Leijonien ykkösylivoimassa Waltteri Merelä on hänen kyvyilleen täysin väärässä paikassa ja parhaat tekopaikat tulevat Juho Lammikolle, joka ei ole minkään sortin maalintekijä.

Leijonien toinen ylivoimaketju on ollut lähes joka kerta huomattavasti vaarallisempi, kun se on päässyt kentälle. Latvia-ottelussa kakkosylivoima ei meinannut päästä edes kehiin.

Vaikka Leijonien valmennusjohto haluaa miellyttää joukkueen suurimpia tähtiä, on sen pakko miettiä sitä, että pitääkö paketti laittaa aivan totaalisen uusiksi.

Leijonilla on ylivoiman puolelle erikoisosaamista muun muassa Jan-Mikael Järvisen, Juuso Pärssisen ja piakkoin kisoihin saapuvan Mikael Pyyhtiän toimesta. Teräväisen ja Tolvasen lisäksi, siis. Suomella on myös maalinedustaosaamista á la Harri Pesonen. Hänet pitäisi lyödä kylmänviileästi ykkösylivoimaan mukaan.

Suomen on pakko saada ylivoimaansa otetta alkulohkon ratkaisuhetkillä. Siitä säteilevät ongelmat johtivat siihen, että lauantain Latvia-päiväottelu pysyi aivan liian tasaisena.

Kommentti jatkuu kuvan ja videon alla.

Leijonat kompuroimassa Latvian kanssa.Lehtikuva

1:54 MTV:n studio möyhii Leijonien umpisurkeaa ylivoimaa: "Turhautuminen näkyy"

Jatko

Leijonat selvisi juuri ja juuri kuivin jaloin ulos lauantain Latvia-mittelöstä, kokematta katastrofia. Maanantaina Suomen joukkue joutuu aivan totaaliseen pesukoneeseen Kanadan NHL-tähtiä vastaan, eikä Leijonille voi budjetoida minkäänlaista menestystä kyseisestä ottelusta. Lauantain Latvia-voitto tiesi kuitenkin sitä, että Suomi ei ole aivan totaalisessa painekattilassa tiistain Slovakia-kamppailussa.

Leijonat on Tukholman A-lohkossa käytännössä automaattisesti joko kolmas tai neljäs. Sen pääfokus kohdistuu nyt siihen, että sen pitää saada pakettinsa mahdollisimman vahvaan kuntoon torstain puolivälieräottelua eli vedenjakajapeliä varten. Tätä varten ylivoiman hiominen vaaralliseen iskuun on valtavassa roolissa.

Yksi onnistuminen ei saa sokaista liikaa selkeiden ongelmien keskellä.