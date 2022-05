Leijonien MM-juna oikeilla raiteilla, kisajoukkueen palaset loksahtelevat jo kohdilleen – "Ilmiselvä valinta"

Sihvosen mukaan Leijonien peli on kuitenkin tässä vaiheessa MM-leiritystä hyvällä mallilla, vaikka Ruotsi katkaisikin Leijonien 15 ottelun mittaisen voittoputken.

– Ei Leijonat pelannut huonosti, mutta toisaalta Leijonat ei saanut ihan parastaan irti. Siitä puuttui tietty intohimo, kun kaikki on suhteessa vastustajaan. Ruotsi selvästi halusi pestä kasvojaan pahan Tshekki-tappion jäljiltä. En olisi millään lailla huolestunut siitä, Sihvonen summaa.

– Jos pitää hävitä, niin on hyvä hävitä tuollainen EHT-peli Ruotsille. Ruotsi pelasi todella hyvin. MM-kisoja silmällä pitäen tuo ottelu on sivuseikka.

– Tuttua ja turvallista reittiä kulkee. Tämä on selvästi vielä sellainen pelaajien kokeiluvaihe. Kyllä se todella hyvillä valmistautumisraiteilla on. Kaikki menee ihan niin kuin pitääkin mennä ja on aina ennenkin mennyt, Sihvonen toteaa.