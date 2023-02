Petteri Sihvoselta villi idea Juhamatti Aaltosesta – MM-kotikisoihin yllätysveto?

Leijonat otti Sveitsissä ja Ruotsissa pelatusta turnauksesta kaksi voittoa. Turnee päättyi tappioon, kun Ruotsi oli parempi sunnuntain kohtaamisessa lukemin 3–1.

– Ruotsi pelasi aika samalla tavalla kuin Suomi, mutta teki kaiken nopeammin. Pelinopeusero oli se juttu, minkä takia Suomi joutui ahtaalle. Näyttää siltä, että Ruotsin päävalmentaja Sam Hallam on tulossa niin sanotusti ”Jalosten linjalle” pelitavan suhteen. Ruotsilla oli vähän parempia pelaajia, he pelasivat kotiturnauksessaan ja he olivat sekä hyökkäys- että puolustuspelinopeudessa edellä. Suomen suoritus jäi aika näennäiseksi, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen sanoo Leijonien otteista.

EHT-turnauksissa on nähty nyt sangen mielenkiintoisia piirteitä. Jos aiemmin eri maat pelasivat vielä toisistaan poikkeavilla tavoilla, nyt yhtäläisyyksiä on alkanut löytymään.

– Tämä on se isoin viesti kevään MM-kisoja ajatellen. Tshekki tuli jo Kari Jalosen myötä Leijonien kanssa samaan kelkkaan. Nyt näyttää siltä, että Ruotsi on tehnyt samoin. Puhumattakaan Sveitsistä. Muut alkavat olla lähellä minkä myötä täytyy kysyä, että pitääkö Leijonien katsoa entistä enemmän rapakon taakse, että tuleeko sieltä vahvistuksia. Selvää on se, että maailmanmestarin ja olympiavoittajan miekkaa seurataan, Sihvonen perkaa, viitaten samalla pelaajavalintoihin.

Iin keisari

NHL-pelaajien lisäksi Sihvonen spekuloi sangen villillä idealla.

Onko Juhamatti Aaltonen, Iin keisari, 37-vuotiaana vielä MM-kisapelaaja?

Tämä siitäkin huolimatta, vaikka Aaltonen vihjaili, että hänen Leijonat-uransa olisi saattanut päättyä sunnuntain Ruotsi-otteluun.

– Leijonien ylivoimaisin valopilkku oli Aaltonen. Jotenkin toivoisin, että hän pääsisi vielä kilvoittelemaan MM-kisapaikasta, Sihvonen heittää.

– Ja jos sanon vielä suoremmin, en laske häntä missään skenaariossa ulos. Hän on edelleen fyysisesti hyvässä kunnossa. Kädet ja pelisilmä eivät ole kadonneet yhtään minnekään. Ihan jo yksittäinen syöttö lähtee usein niin paljon paremmin kuin keneltäkään muulta pelaajalta. Näen, että Aaltonen ilmoittautui nyt mukaan taistelemaan kisapaikasta, Sihvonen jatkaa.

Muuten pöydälle jäi lähinnä isoja kysymysmerkkejä.

– Jere Sallinen on aina luotettava taho. Hän ei pelannut niin hyvin, mutta tiedossa on se, että (Jukka) Jalonen antaa aina vähän etulyöntiä niiden kohdalla, jotka ovat olleet jo aiemmin mukana. Tietyllä tavalla Kalle Kossila ja Janne Kuokkanen ovat mielenkiintoisia nimiä, mutta tuntuu kuitenkin siltä, että heillä on vielä aika pitkä matka MM-kisatasolle. Arttu Ruotsalainen voi olla sellainen, joka kilvoittelee kolmos-nelosketjun rooleista. Toki häneltä olisi kaivannut vähän näyttöjä myös sunnuntain Ruotsi-ottelussa. Petteri Lindbohm on vahva jyrä ja voi hyvinkin olla, että luutii Atte Ohtamaan kanssa kevään kisoissa isossa alivoimaroolissa, Sihvonen miettii, summaten: