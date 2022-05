Lauri Marjamäki toivottaisi huiman NHL-kolmikon tervetulleeksi Leijoniin: "Selkeästi odotetaan jotain" – yksi Suomen ketjuista jo lukittu

Tilanne on pelaajien näkökulmasta tässä vaiheessa prosessia epämukava. Sen he ovat kuitenkin tiedostaneet jo mukaan lähtiessään.

– Uskon, että valmennusjohto on tietyille pelaajille jo sanonut, että he ovat kisoissa. Se rauhoittaa varmasti heidän tekemistään.

– Vaikka ennen turnauksen alkua tuli negatiivisia tuloksia, en ole yhtään huolissani. Suomi on luonut edellisissä MM-kisoissa ja olympiaturnauksessa sapluunansa niin selkeäksi, että he ovat varmasti yksi tämän turnauksen selkeimpiä ennakkosuosikkeja. Se asema on itse pelattu ja näytetty.

– Jukka (Jalonen) on sen verran kokenut valmentaja, kuten maajoukkueen valmentajat yleensäkin – kyllä he tietävät, mihin ovat lähdössä. Ei heidän kannata niin hirveästi miettiä sitä, mitä mediassa kirjoitellaan. Fokus suorittamiseen. Varmasti siellä mietitään, miksi pelisuoritus ei ole ollut niin hyvä. Siinä on varmasti ollut monta tekijää. Pelaajat ovat vaihtuneet ja kokoonpano elänyt. Kuten sanoin, omalla tekemisellä ja kokemuksella, jolla tuo joukkue on pärjännyt, se tulee pärjäämään myös nyt.