Jukka Jalonen avaa, paljonko Leijoniin on tulossa lisää pelaajia – Pohjois-Amerikan pelureista lisätietoa

Jalonen summaa puhelimitse MTV Urheilulle, että Leijonilla on "paljon asioita, jotka ovat hyvin kuosissa", mutta jatkaa kriittisesti.

– Selkeytyi myös se, että siellä on sellaisia juttuja, joita pitää vähän funtsailla. Vastustajista aina vähän riippuu – osa pelaa eri lailla ja meidän pitää pystyä siihen vähän paremmin sopeutumaan, Jalonen ruotii.

Päävalmentaja huomauttaa perään, että yhteisen sävelen löytämisessä on vaikeutensa, kun kokoonpano elää jatkuvasti.

– Menossa on ihan normaalia valmistautumista kisoihin pelaajatarkkailun ja pelaamisen suhteen. Ei mitään ihmeellistä. Ollaan aikataulussa ja hommat ovat ihan hyvin hallussa.

Kisajoukkueeseen tunkua

Pelaajavalinnoista MM-kotikisoihin on tulossa Jalosenkin mukaan kimurantit, kun lopulliseen joukkueeseen on paljon tunkua.

– Meillä on kuitenkin ensi viikkoon vielä iso ryhmä jäljellä, ja kolme peliä jäljellä ennen lopullisia valintoja, Jalonen viittaa Ruotsin EHT-turnauksen otteluihin, joista ensimmäisen Suomi pelaa tosin Tampereella Sveitsiä vastaan torstaina.

– Paljon pitää miettiä. Meillä on viisi vastaan viisi -peli, jota pitäisi miettiä, ja erikoistilanteet pitää miettiä. Molempien pitää toimia ja pitää löytää pelaajille hyvät, sopivat roolit. Kyllä tässä vielä pähkäilemistä on. Paljon on liikkuvia osia edelleen.