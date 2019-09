Leijonia kasvatetaan tarhoissa Afrikassa, jotta ne voidaan päästää vapaaksi ja ampua – perustellaan salametsästyksen vähentämisellä

– Näitä yllätyksiä valitettavasti tapahtuu, että ihmiset ovat ostaneet eläimen luusta tehtyjä koruja tai joitain karvalaukkuja. Sitten, kun ollaan kotimassa, huomataankin, että se on tehty uhanalaisesta lajista, euroedustaja Sirpa Pietikäinen valittelee.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että uhanalaisia eläimiä kasvatetaan nimenomaan tarhametsästystä varten. Kyseenalainen ilmiö on lisääntynyt etenkin Afrikassa, joissa leijonien tarhametsästys on nousussa.

– Se on aika kuvaava. Leijonilla ja leijonien kasvatuksella tienataan moneen kertaan. Ensin leijonanpoikaset salapyydetään, jolloin ne ovat alun perin kesyjä. On paljon sukurutsausta, kun jopa sisaruksilla teetetään koko ajan pentuja. Sitten monesti vielä rahastetaan, kun on puistoja, joihin voi tulla tutustumaan ja nuoret voivat tulla orpopentujen hoitajiksi, Pietikäinen antaa esimerkkeinä.