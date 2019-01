Lomamatkalla ollut Miia todisti surullista näkyä eläinpuistossa – huumataanko tässä tiikereitä turistikuvia varten? "Melkein rupesin itkemään"

Ezen otti myös kuvan tilanteesta, jossa joukko tarhan henkilökuntaa piirittää makaavan eläimen tehdäkseen sille jotain. Ezenin ottama kuva on nähtävissä yläpuolelta löytyvällä videolla.

Henkilökunta kiistää huumauksen

Lopulta henkilökunta oli kiistänyt huumauksen ja selittänyt, että heidän on tarkoitus päästää tiikerit temmeltämään vapaasti illalla. Ezenin mukaan mitään tiikereille tarkoitettua tarhaa puiston alueelta ei kuitenkaan mistään näyttänyt löytyvän.

Ilmiö tuttu monissa paikoissa

– Me tiedetään, että tiikeri on villi eläin, joka yleensä metsästää yksin ja jolla on iso reviiri. Tuollaisen eläimen saaminen nuin rauhalliseksi vaatii joko huumaamista tai kesyttämistä. Usein tämä käytännössä tarkoittaa eläimen luonteen murtamista tai luontaisten vaistojen tukahduttamista.