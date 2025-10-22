Sveitsin jääkiekkoliigan Geneve-Servette jatkaa loppukauden suomalaisvalmentaja Ville Peltosen komennossa.

Seura tiedotti valmentajapäätöksestä tiistaina. Peltosen johtama kolmikko, jossa ovat mukana myös Pekka Kangasalusta ja Pierre Allard, oli ollut väliaikaisessa vetovastuussa lokakuun alkupuolelta saakka, kun Yorick Treille sai potkut päävalmentajan paikalta.

– Valmentajanvaihdoksesta lähtien tulokset ovat olleet rohkaisevia, ja pelaajien reaktio on ollut erittäin positiivinen, seura perusteli.

Tiedotteessa kerrottiin myös, että kolmikon mahdollista jatkamista ensi kauden uuden päävalmentajan Sam Hallamin alaisuudessa arvioidaan.

Voitolla yöhön

Peltosen valmennustroikka sai myöhemmin tiistaina mukavan sinetin pestille, kun Geneve-Servette löi Klotenin 3–2 voittomaalikilpailun jälkeen.

Vieraiden suomalaispelaajat olivat hienosti esillä: Vili Saarijärvi 0+2 sekä rankkariratkaisu, Jesse Puljujärvi 1+0 ja Sakari Manninen 0+1.

Puljujärvi (5+13) ja Manninen (3+15) ovat liigan pistepörssin sijoilla 4 ja 5. Geneve-Servette on sarjassa viidentenä, ja se on voittanut Peltosen alaisuudessa viidestä ottelustaan neljä.