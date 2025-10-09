Kiekko-Espoon ja Sportin välisessä ottelussa nähtiin tavallisesta poikkeavia maalintekijöitä, kun vierailleet vaasalaiset katkaisivat neljän ottelun mittaisen tappioputkensa.
Sport oli taipunut neljässä matsissa peräjälkeen ennen tätä iltaa ja valahtanut SM-liigan pudotuspeliviivan alle 13. sijalle. Sillä vaasalaisjoukkue nytkin pysyy, mutta se onnistui viimein katkaisemaan surkean putken.
Sport haki Kiekko-Espoon vieraana täydet kolme sarjapistettä 4–3-voitolla. Nelosketjun laitahyökkääjä Matti Härmä iski tahtia peräti kahdella maalilla.
Mies oli osunut tätä ennen SM-liigassa vain kerran viime kaudella. Tämän sesongin 10 ensimmäistä matsia olivat menneet hyökkääjältä nollapistein.
Härmä viimeisteli ensin ottelun avausmaalin Anton Stråkan härkämäisen kiekonriiston jälkeen. Myöhemmin Härmä naulasi kolmannessa erässä maalin edustalta 4–2-rysän.
1:06Sportin Anton Stråkan härkämäinen riisto auttoi – Matti Härmä iski illan ensimmäisen.
1:12Näin Matti Härmä osui ottelussa jo toisen kerran.
Ruotsalaishyökkääjä Simon Hjalmarsson oli puolestaan alustamassa kahta Sportin maalia.
Kummaltakin joukkueelta yksi pelaaja iski uransa ensimmäisen SM-liigamaalin: Sportille 3–2-kaapin laukonut Leijonat-legenda Kimmo Timosen poika, hyökkääjä Samuel Timonen ja Kiekko-Espoolle 3–4-kavennuksen irtolimpusta sihauttanut 19-vuotias hyökkääjä Elias Puolanne.
Näet Timosen maalin ylälaidan videolta ja Puolanteen osuman alta.
1:28Myös Kiekko-Espoon Elias Puolanne onnistui tekemään ensimmäisen SM-liigamaalinsa.
Kiekko-Espoo on sarjassa sijalla kolme.