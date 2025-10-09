Jääkiekkoilun pääsarjassa sekä pelaajana että valmentajana pitkän uran tehnyt Kaj Matalamäki on kuollut 83-vuotiaana, uutisoi Aamulehti.

Matalamäen ensimmäinen miesten SM-sarjan ottelu oli kaudella 1959–1960 Tampereen Ilveksen riveissä, ja 1970-luvulle jatkuneella urallaan hän edusti myös Porin Karhuja ja Ässiä. Matalamäki voitti Suomen mestaruudet Ilveksessä 1962, Karhuissa 1965 ja Ässissä 1971.

Matalamäen ura päävalmentajana Liigassa alkoi 1976 tamperelaisessa KooVeessa, jossa hän jatkoi kolme vuotta ja nosti kaudella 1977–1978 itsensä pelaajana kokoonpanoon kaksi kertaa. Kaudella 1981–1982 hän oli HIFK:n penkin päässä Jorma Rikalan pitäessä välivuotta ja siirtyi Rikalan palattua miesten kakkosmaajoukkueen päävalmentajaksi. 1990- ja 2000-luvuille osuivat pätkäpestit kahteen otteeseen Tapparassa ja Ässissä.

Matalamäki valmensi myös useaan otteeseen Italiassa ja teki valmentamisen ohella työuransa muun muassa yrittäjänä ja liikunnanopettajana.