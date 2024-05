Leijonaraati: Suomen yllätystappiosta tiukkaa kritiikkiä Jukka Jaloselle: "Luokatonta"

– Pistän aika paljonkin Jukka Jalosen piikkiin. Toinen erä oli jo Tshekkiä vastaan oireellista. Nyt se oli luokatonta. Tämä on myös valmennuksellinen asia. En olisi tätä nuorta ja nimetöntä joukkuetta ensimmäisenä heittämässä bussin alle, Sihvonen kritisoi Huomenta Suomen Leijonaraadissa.

Sihvonen kuitenkin korostaa, ettei aihetta paniikkiin vielä ole. Jalonen on ennenkin näyttänyt osaavansa kääntää karvaat tappiot voimavaraksi.

– Jukkaan me luotamme. Jukka Jalonen on aina ollut parhaimmillaan näissä hetkissä, kun hänellä tulee pieni ryppy tuohon silmien väliin ja on vähän harmissaan ja vihoissaan. Hän osaa korjata tämän, Sihvonen sanoo.