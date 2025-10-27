Noin 200 venäläistä on tunkeutunut taisteluiden etulinjassa sijaitsevaan Pokrovskin kaupunkiin Itä-Ukrainassa, uutisoi ukrainalaislehti Kyiv Independent.

Venäjä on jo pidemmän aikaa yrittänyt valloittaa Donetskin alueella sijaitsevaa Pokrovskia.

Lehden mukaan Ukrainan asevoimien esikunta kertoo, että venäläissotilaat pääsivät kaupunkiin soluttautumalla pienissä ryhmissä Ukrainan asemiin.

Nämä läpi päässeet venäläiset ovat ottaneet yhteen kaupungissa olevien ukrainalaisten joukkojen kanssa. Lehden mukaan Ukrainan vastatoimet estävät kuitenkin tällä hetkellä venäläisiä etenemästä ja vakiinnuttamasta asemiaan kaupungissa.