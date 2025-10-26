Ukrainan asevoimat väittää vapauttaneensa kaksi kylää venäläisjoukoilta Itä-Donetskin alueella, kertoo Kyiv Independent.
Ukrainan joukkojen väitetään vallanneen Kutšeriv Jarin ja Suhetsken kylät takaisin Ukrainan haltuun viimeisen kymmenen päivän aikana.
Kylät sijaitsevat Itä-Donetskin alueella noin 30 kilometriä taisteluiden kohteena olevan Pokrovskin pohjoispuolella.
Asiata kertoo Kyiv Independent -lehti, joka ei ole pystynyt vahvistamaan Ukrainan asevoimien väitettä todeksi.
Ukrainalainen avoimen lähdekoodin taistelukenttien seurantaryhmä DeepState näyttää myös Kutšeriv Jarin ja Suhetsken kylien olevan Ukrainan joukkojen hallussa.
Kylät sijaitsevat noin 20 kilometrin päässä Dobropilliasta, kaupungista, johon Venäjän joukot ovat iskeneet voimakkaasti.
Venäjän joukot jatkavat hyökkäyksiä useilla rintamasektoreilla, vaikka Ukraina väittää, että sen joukot ovat käytännössä pysäyttäneet Venäjän etenemisvauhdin.
Yleisesikunta kuitenkin myönsi 26. lokakuuta, että Venäjä on koonnut Pokrovskiin noin 200 sotilasta, jotka soluttautuvat pieniin jalkaväkiryhmiin ja raportoivat kaupungissa käydyistä ammunnoista ja droonitaisteluista.