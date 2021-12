Mitä joululahjaksi lapselle? Tässä ovat vuoden 2021 parhaat pelit ja lelut – katso listaus

Suomen Leluyhdistys valitsee vuosittain Vuoden Peli- ja Vuoden Lelu -kilpailujen voittajat eri kategorioista. Pelien ja lelujen maailmasta lapsille vaikkapa syntymäpäivä- tai joululahjaideaa kaipaavien iloksi voittajat on nyt valittu.

Vuoden Peli -kategorioiden voittajat

Vuoden Lastenpeli 2021

Vuoden Partypeli 2021

HOW DO YOU DOODLE? - MITEN PIIRUSTAT? – AMO OY

"Klassinen piirustuspeli päivitettynä uudelle tasolle."

"Hauska peli ja yllättävän haastava."