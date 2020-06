Legendaarinen Tuulen viemää poistettiin HBO-palvelusta rasistisen sisällön takia: "Elokuvan säilyttäminen suoratoistopalvelussa olisi vastuutonta"

Suoratoistopalvelusta on kommentoitu, että elokuvan etniset ja rodulliset ennakkokäsitykset olivat väärin 1930-luvulla ja ovat edelleen, kertoo BBC .

10 oskarilla palkittua elokuvaa kritisoitu pitkään

Yhdysvaltojen sisällissodan vuosien 1861–1865 aikaan sijoittuvaa, Margaret Mitchellin novelliin perustavaa elokuvaa, on pitkään kritisoitu tavasta, jolla se kuvaa orjuutta.

Elokuvassa on luonnehdittu esiintyvän orja-hahmoja, jotka pysyvät lojaaleina omistajilleen orjuuden lakkauttamisesta huolimatta.

Tuulen viemää palkittiin aikanaan kymmenellä oskarilla. Lisäksi se on elokuvatietokanta Internet Movie Databasen (IMDb) 250:n suosituimman elokuvan listan sijalla 166.

Samaa käytäntöä sovellettu muihinkin elokuviin ja sarjoihin

HBO on korostanut, että "elokuvan säilyttäminen suoratoistopalvelussa olisi vastuutonta ilman, että elokuvassa esiintyvä rasismi selitettäisiin ja tuomittaisiin".

Samaa käytäntöä on sovellettu esimerkiksi Tom ja Jerry -piirrettyihin, joiden yhteyteen on Amazon Primessa lisätty varoitus rasistisesta sisällöstä.

HBO on aiemmin poistanut suoratoistopalvelustaan Suomessakin esitetyn Little Britain -komediasarjan, jonka sisällön on katsottu loukkaavan erilaisia etnisiä vähemmistöjä.