Michael Madsenin sisko suree veljensä kuolemaa: "Kaipaan poikaa, joka hän oli ennen legendaa"

Näyttelijä Michael Madsenin sisko Virginia Madsen antoi runollisen lausuntonsa Varietylle veljensä kuolemasta.

Pikkusisko Virginia Madsen suree veljensä ja näyttelijäkollegansa Michael Madsenin poismenoa.

Kill Bill - ja Reservoir Dogs -elokuvien tähti kuoli 67-vuotiaana sydänpysähdykseen.

Virginia ja Michael tukivat toistensa näyttelijänuria vuosien varrella ja näyttäytyivät usein punaisella matolla toistensa ensi-illoissa.

– Veljeni Michael on poistunut näyttämöltä. Hän oli ukkonen ja sametti. Sekasorto käärittynä hellyyteen. Lainsuojattomaksi naamioitunut runoilija. Isä, poika, veli – ristiriitaisuuksin kaiverrettu, rakkauden lieventämä, joka jätti jälkensä, Virginia kirjoitti Varietylle antamassaan lausunnossa.

– Emme sure julkisuuden henkilöä. Emme sure myyttiä – vaan lihaa ja verta ja hurjaa sydäntä. Joka ryntäsi läpi elämän äänekkäästi, loistavasti ja puoliksi tulessa. Joka jättää meille kaiun – karhean, loistavan, toistamattoman – puoliksi legendan, puoliksi kehtolaulun, Virginia jatkoi runollisesti.

David Carradine ja Michael Madsen vuoden 2004 elokuvassa Kill Bill: Volume 2/All Over Press

Virginia kertoi lausunnossaan, että tulee kaipaamaan sisarusten sisäpiirivitsejä, äkillistä naurua ja veljensä ääntä.

– Kaipaan poikaa, joka hän oli ennen legendaa. Kaipaan isoveljeäni. Kiitos kaikille, jotka ojentavat kätensä rakkaudella ja muistaen. Aikanaan kerromme, miten aiomme juhlistaa hänen elämäänsä, mutta nyt pysymme lähellä ja annamme hiljaisuuden kertoa sen, mitä sanat eivät voi, Virginia sanoi koskettavasti.

Michael löydettiin torstaiaamuna Malibun kodistaan tiedostamattomana.

Sisarukset esiintyivät yhdessä fiktiivisinä versioina itsestään ohjaaja Michael Mongillon vuonna 2007 tekemässä Being Michael Madsen -komediaelokuvassa. Siinä oli mukana monia Michaelin entisiä työtovereita, kuten David Carradine, Harry Dean Stanton ja Daryl Hannah.

Hänen managerinsa antoi lausunnon, jonka mukaan Michael työsti uutta kirjaa Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems ennen kuolemaansa. Projektia muokataan parhaillaan.

