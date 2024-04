Paramount Pictures voitti Top Gun -tekijänoikeusjutun

Paramount Pictures on voittanut tekijänoikeuskanteen, jonka alkuperäisen Top Gun-elokuvan inspiraationa toimineen, vuonna 1983 julkaistun lehtijutun kirjoittajan perilliset nostivat, ja jossa he syyttivät studiota siitä, että se on jatkanut menestyselokuvan jatko-osaa neuvottelematta uudesta lisenssistä.