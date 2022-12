Legendaarinen MM-kohtaaminen toistuu – Luis Suarez ei pyydä anteeksi taannoista temppuaan: "Minua ei voi syyttää"

Uruguay pakkovoiton edessä

Kitkerääkin kitkerämpi tappio esti Ghanaa tekemästä MM-historiaa ensimmäisenä afrikkalaismaana MM-välierissä, ja tuohon peliin onkin palattu innolla sen jälkeen, kun lohkoarvonta heitti Uruguayn ja Ghanan samaan lohkoon MM-Qatarissa. Ghanan on arveltu hakevan "kostoa". Suarezin mukaan tuo kesän 2010 kohtaaminen on kuitenkin jo kaukana menneisyydessä.

Uruguaylle ottelu on joka tapauksessa pakkovoitto, sillä se on kaksi pistettä perässä Ghanaa ennen perjantain kohtaamista. Lohkokärki Portugali on jo varmistanut jatkopaikan. Portugali kohtaa perjantaina Etelä-Korean, jolla silläkin on voitolla vielä toiveita jatkopaikasta.