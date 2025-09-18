Miesten Superpesiksen lyöjätilastossa kuudentena oleva Janne Mäkelä jättää Vimpelin Vedon, jota hän on edustanut läpi yli 20-vuotisen pääsarjauransa. Mäkelän tämä kausi päättyi loukkaantumiseen, eikä hän päässyt olemaan mukana pudotuspeleissä, joissa Veto jäi sijoittui neljänneksi.

Vimpeliläislähtöinen Mäkelä, 43, on Vedon oma kasvatti, ja hän oli jo vuonna 2003 nostamassa seuraa Superpesikseen. Viimeisten 22 vuoden aikana Mäkelä on pelannut Vedon paidassa yhteensä 752 superpesisottelua: 576 runkosarjassa ja 176 pudotuspeleissä.

Tätä enemmän pelejä yhden ja saman seuran paidassa ovat pelanneet vain Sotkamon Jymyssä ensi kauteen uransa päättävä Roope Korhonen ja Hyvinkään Tahkoa lähes koko uransa edustanut Juha Korhonen.

– Kiitos fanit. Teidän tuki, ääni ja intohimo on ollut uskomatonta. Te teette Saarikentästä sen, mikä se on, Mäkelä kirjoittaa Instagram-tilillään.

– Kiitos organisaatiolle, joka on mahdollistanut pelaamisen aina hyvässä joukkueessa. Sponsoreilleni suuri arvostus: ilman teidän panostanne matka ei olisi jatkunut näin pitkälle.

Mäkelä saavutti Vimpelissa 14 SM-mitalia, joista neljä oli kultaisia.

Runkosarjassa Mäkelä on kaikkien aikojen lyöjätilastossa kuudentena lukemilla 52+1279=1331. Pudotuspeleissä hänen kotiutussaldonsa (11+353=364) edellä on vain Roope Korhonen (27+567=594).

Mäkelä voitti Superpesiksen lyöjäkuninkuuden kolmesti, vuosina 2011, 2013 ja 2021.

– Nuorena poikana, kun Superiin nousiin, totesin johonkin lehtijuttuun tavoitteekseni saada Kari Kuusiniemen kiinni pesispörssipisteissä. En tiedä, sainko, mutta lähettyvillä luultavasti olen. Kiitos siitä kuuluu loistaville pelikavereille ja valmentajille, joilta olen oppini ammentanut – ja toivottavasti saanut myös laitettua niitä kiertoon.

– Erityiskiitos kuuluu perheelleni. Teidän tuki, ymmärrys ja uhraukset ovat mahdollistaneet minulle sen, että olen saanut tehdä tätä niin pitkään. Tiedän, että voin luottaa siihen jatkossakin. Ilman teitä en olisi tässä.

Mäkelä kertoo, että vaikka ura Vedossa tulee päätökseen, pelihaluja riittää edelleen.

– Tuntuisi väärältä painaa kansi nyt jo kiinni. Olen valtavan kiitollinen, että olen saanut kantaa oman kylän värejä ja edustaa Vimpelin Vetoa. Se tunne ja ylpeys pysyy mukana aina.