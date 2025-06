19-vuotias lukiolainen takoo hämmästyttävää jälkeä – Erica Rosendahl teki huiman läpimurron: "Aluksi vähän jännitti, miten riittää"

Roihuttarien lukkari Erica Rosendahl on ollut naisten superpesiskauden kiistaton komeetta. Helsinkiläisseura voi edetä 19-vuotiaan Rosendahlin johdolla pudotuspeleihin ensimmäistä kertaa lähes 30 vuoteen.

Satakunnan Kansa uutisoi syksyllä 2023, että nyt toista kauttaan Roihuttarien pelinjohtajana toimiva Jyrki Pellonperä yritti houkutella Rosendahlia mukaansa jo tuolloin siirryttyään itse Raumalta Helsinkiin. Fera-taustainen Pellonperä taisi tietää jotain, minkä suuri yleisö on saanut huomata vasta hieman myöhemmin.

Rosendahl päätti kuitenkin tuolloin jatkaa pelaamista kasvattajaseurassaan.

Viime vuonna hän pääsi Feran superpesisjoukkueessa pelaamaan mielipaikallaan lukkarina vain muutamassa pelissä, ja pääosa kaudesta meni jokerin roolissa. Joukkueen ykköslukkarina toimi – ja toimii yhä – Ilona Hakoniemi, jolla on Feran kanssa sopimus myös ensi kaudesta.

Rosendahl pelasi viime vuonna Ferassa myös tyttöjen Superpesistä, ja tämän lisäksi hänet nähtiin yhteistyöseura Laitilan Jyskeessä naisten Ykköspesiksessä – molemmissa lukkarina.

Jälki oli alemmilla tasoilla tuhoisaa.

Tytöissä Fera eteni Rosendahlin johdolla SM-hopealle, ja Jyskeessä Rosendahl oli suurin syy siihen, että seura nousi täksi kaudeksi ensimmäistä kertaa historiassaan Superpesikseen.

Kauden päätösgaalassa Rosendahl putsasi pöydän. Hänet palkittiin paitsi Ykköspesiksen vuoden pelaajana ja vuoden lukkarina myös vuoden tyttölukkarina. Kyseiset lukkaripalkinnot menivät ensimmäistä kertaa historiassa yhdelle ja samalle pelaajalle.

– Kyllä se mun paras kausi oli, mitä olin pelannut. Pääsin pelaamaan Laitilassa lukkarina, ja myös Ferassa sain vähän oppia naisten Superin peleistä, niin se oli tärkeää, Rosendahl kertoo MTV Urheilulle.

– Jo aikaisemmalla kaudella oli mietitty, jatkuuko ura Ferassa vai missä. Olin tyytyväinen, että jatkoin vielä yhden vuoden.

Yleisöäänillä Itä–Länteen

Roihuttariin Rosendahl lähti täksi kaudeksi ennen kaikkea lukkarivastuun perässä.

– Se oli se, mitä lähdettiin hakemaan. Ferassa ja Laitilassa olisin päässyt pelaamaan, mutta halusin hakea lukkarin paikkaa ja Roihuttarissa oli paikka avoimena.

– Myös se, mitä olen nähnyt ulkopuolelta – millainen joukkue ja kotiyleisö Helsingissä on – houkutteli. Kun kyseltiin, niin innolla lähdin.

Viime vuoden näyttöjen perusteella ei varsinaisesti olllut yllätys, että Rosendahl sai tämän kauden alla naisten Superpesiksen pelinjohtajien ennakkoarvioissa eniten ääniä kauden nuoreksi läpimurtopelaajaksi. Viisi pelinjohtajaa 12:sta nimesi Rosendahlin tässä kategoriassa.

Rosenhdal on vastannut haasteeseen, ja jo runkosarjan puolivälissä voi sanoa näiden viiden pelinjohtajan osuneen arviossaan oikeaan. Rosendahl on ollut tänä vuonna naisten Superpesiksen arvokkain pelaaja omalle joukkueelleen.

Tästä kielii muun muassa se, että Roihuttarien lukkari johtaa sarjan kultakypäräpörssiä selkeällä erolla. Rosendahl on palkittu kauden 15 ottelussa joukkueensa ykköspalkinnolla seitsemän kertaa ja kakkospalkinnollakin neljästi.

– Kyllä aina itse pyrkii pelaamaan parhaansa, ja olen ihan tyytyväinen, että on mennyt hyvin. Kyllä se aluksi vähän jännitti, miten Superissa riittää. Ihan kivasti on mennyt, ja olen ollut tyytyväinen.

"Ihan kivasti" on melkoista vähättelyä sarjan kärkilukkareiden tuntumaan kertaheitolla loikanneelta tulokaspelaajalta, joka on säväyttänyt lautasen äärellä taktisella kypsyydellään.

– Ehkä kun on pelannut ja katsellut muiden pelejä. Jotenkin ehkä luonnostaankin olen sellainen, Rosendahl pohtii vahvuuksiensa taustatekijöitä.

Ensi vuonna ylioppilaslakin päähänsä painava lukiolainen on siis saanut kehuja ennen kaikkea lukkaroinnistaan, mutta myös sisäpeli on sujunut erinomaisesti.

Rosendahl on pelannut valtaosan kaudesta vaihtaja-kotiuttajana numero kolme hihassaan.

Kakkos-kolmosvaihdoissa Rosendahl on toistaiseksi onnistunut 26 kertaa 29:stä. Onnistumisprosentti on näin ollen 89,7, ja se on kyseisellä välillä täysin poikkeuksellinen. Koko sarjan osalta tämän kauden mediaani on 57,2 prosenttia.

Naisten pääsarjassa on ylipäätään viimeisten 20 vuoden aikana pelannut vain viisi pelaajaa, jotka ovat Rosendahlin kaltaisilla tilannemäärillä onnistuneet koko kauden mitassa yhtä tehokkaasti: Virpi Hukka (2019, 2020, 2022), Venla Karttunen (2021), Emilia Itävalo (2019), Sanna Lappalainen (2009) ja Miia Suominen (2007).

Rosendahlin kotiutusprosentti 37 yrittämällä 54,1 on sekin sarjan kärkipäätä, kun huomioidaan tilannemäärä. Koko sarjan mediaani on tasan 50 prosenttia.

Kokonaisvaltaisella onnistumisellaan Rosendahl raivasi ansaitusti jo tiensä uransa ensimmäiseen naisten Itä–Länsi-otteluun. Paikka valtakunnan parhaiden pelaajien joukossa irtosi yleisöäänestyksen neljänneksi suurimmalla äänipotilla.

– Se oli yksi pikku-Erican unelma, niin on kyllä hienoa, että sinne pääsen.

Pudotuspeleihin?

Lukkarivastuun lisäksi Rosendahl on keskeinen palanen Roihuttarien sisäpelissä. Kakkos-kolmosvaihdot ovat onnistuneet hämmästyttävällä tavalla.Elmeri Elo / All Over Press

Roihuttarissa Rosendahl yrittää loppukauden aikana johdattaa seuran pudotuspeleihin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1996.

Helsinkiläisseura saavutti 1980-luvulla neljästi SM-hopeaa ja pelasi tämän jälkeenkin pääsarjassa aina vuoteen 1997 asti. Ennen nykyistä, vuonna 2021 alkanutta pääsarjaputkea seura piipahti Superpesiksessä myös vuosina 2013–2014.

Pelinjohtajat sijoittivat Roihuttaret tämän kauden alla ennakkoarvioissaan sijalle yhdeksän, ja neljä 12:sta pelinjohtajasta nosti helsinkiläisseuran kauden yllättäjäksi.

Roihuttaret kasvatti tälle kaudelle pelaajabudjettiaan 36 000 eurosta 47 000 euroon. Suhteellinen lisäys (31 %) on sarjan kolmanneksi suurin.

Pelaajiston vaihtuvuus viime vuodesta oli melko maltillista. 14:stä tällä kaudella kokoonpanossa nähdystä pelaajasta yhdeksän pelasi Roihuttarissa jo viime vuonna.

Helsinkiläiset ovat sarjataulukossa tällä hetkellä kahdeksantena, ja runkosarjassa sijoille 7–10 sijoittuneet kohtaavat paras kolmesta -järjestelmällä pelattavassa puolivälieräkarsinnassa, josta kahdelle parhaalle irtoaa paikka puolivälierissä.