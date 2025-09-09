Leevi Selänne vakuutti asenteellaan – koko kauden sopimus

Hyökkääjä Leevi Selänne, 25, on tehnyt kauden 2025–2026 kattavan sopimuksen Mestiksen Joensuun Kiekko-Poikien kanssa, seura tiedottaa.

Selänne nappasi sopimuksen kahden viikon mittaisen try out -jakson kautta.

– Haluamme leveyttä ja kilpailua hyökkäykseemme pelipaikoista. Leevi on näyttänyt arjessa halua kehittyä ja asennetta siitä, että hän haluaa kilpailla pelipaikasta kovassa joukkueessamme, Kiekko-Poikien manageri Jaakko Lipponen kommentoi tiedotteessa.

Selänne on viihtynyt joukkueessa.

– Joensuu kaupunkina, kaikki puitteet ja ihmiset ympärillä ovat olleet aivan mielettömiä, hän kehuu.

– Treenasin täysillä koko kesän, että olisin valmis tähän kauteen. Toivon, että meidän joukkue menestyy ja voisin auttaa tätä joukkuetta voittamaan.

Kiekko-Pojat avaa Mestis-kautensa Ketterä-kotiottelulla 12. syyskuuta.