Leevi Selänne vakuutti asenteellaan – koko kauden sopimus

Leevi Selänne pelaa alkavalla kaudella Joensuun Kiekko-Pojissa.
Joona-Pekka Hirvonen / Joensuun Kiekko-Pojat
Julkaistu 09.09.2025 10:24
Toimittajan kuva
Ossi Karvonen

ossi.karvonen@mtv.fi

@ossikarvonen

Hyökkääjä Leevi Selänne, 25, on tehnyt kauden 2025–2026 kattavan sopimuksen Mestiksen Joensuun Kiekko-Poikien kanssa, seura tiedottaa. 

Selänne nappasi sopimuksen kahden viikon mittaisen try out -jakson kautta. 

– Haluamme leveyttä ja kilpailua hyökkäykseemme pelipaikoista. Leevi on näyttänyt arjessa halua kehittyä ja asennetta siitä, että hän haluaa kilpailla pelipaikasta kovassa joukkueessamme, Kiekko-Poikien manageri Jaakko Lipponen kommentoi tiedotteessa.

Lue myös: Teemu Pulkkinen osui Jokereiden verkkoon

Selänne on viihtynyt joukkueessa. 

– Joensuu kaupunkina, kaikki puitteet ja ihmiset ympärillä ovat olleet aivan mielettömiä, hän kehuu.

– Treenasin täysillä koko kesän, että olisin valmis tähän kauteen. Toivon, että meidän joukkue menestyy ja voisin auttaa tätä joukkuetta voittamaan.

Kiekko-Pojat avaa Mestis-kautensa Ketterä-kotiottelulla 12. syyskuuta. 

Lisää aiheesta:

Sport hankki suomalaishyökkääjän Pohjois-AmerikastaAlexander Ruuttu sai sopimuksen: "Olen innoissani ja kiitollinen"Leevi Selänne, 23, teki sopimuksen SuomeenTPS teki merkittävän jatkosopimuksen – Leijoniin valittu luottohyökkääjä jatkaa TurussaMörkö jatkaa Jokereissa – Jari Kurri suitsuttaa: "Tärkeä pelaaja niin jäällä kuin sen ulkopuolellakin"Ilves menettää maalitykkinsä NHL:ään – "Tällainen mahdollisuus on käytettävä"
MestisLeevi SelänneJääkiekkoUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Mestis