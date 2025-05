Sport hankki suomalaishyökkääjän Pohjois-Amerikasta

SM-liigassa pelaava Vaasan Sport on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen hyökkääjä Ville Immosen, 25, kanssa.

Immonen siirtyy Sportiin USA:n yliopistosarja NCAA:sta. Immosen sopimus sisältää elokuun loppuun asti ulottuvan koeajan.

25-vuotias keskushyökkääjä edusti päättyneellä kaudella Bowling Green Staten yliopistoa. Hän teki 36 ottelussa 16 (6+10) tehopistettä.

– Immonen on vahva kahden suunnan sentteri, ja sillä paikalla Ville tullee pelaamaan myös tulevalla kaudella Sportissa. Seuratessamme häntä silmiin pistävää on hänen luotettavuutensa, minkä lisäksi ero hyvällä ja huonolla päivällä on hyvin pieni. Immonen on oppinut vuosien aikana hyvin pohjois-amerikkalaisen pelityylin ja varmasti sen vuoksi kaivattua rosoisuutta löytyy miehen otteista, Sportin urheilujohtaja Ari-Pekka Pajuluoma kuvailee seuran tiedotteessa.

Immonen on edusti Sportia junioritasolla ennen hyppyään Pohjois-Amerikkaan ja yliopistoon.