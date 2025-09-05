Teemu Pulkkinen osui Jokereita vastaan

Jokerit kukisti Kiekko-Vantaan harjoitusottelussa perjantaina lukemin 3–2. Entinen jokeripelaaja Teemu Pulkkinen osui vanhaa seuraansa vastaan.
Jokerit karkasi ottelussa 3–1-johtoon Samuel Salosen ylivoimamaalilla ottelun toisessa erässä. Pulkkinen kavensi puolestaan ylivoimalla kolmannessa erässä. Enempää maaleja ei nähty, ja Jokerit otti voiton.
Pulkkinen palasi kohun saattelemana täksi kaudeksi takaisin Suomeen Mestiksen Kiekko-Vantaan riveihin. Hän pelasi Venäjällä monta vuotta sen jälkeen, kun maa aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa.