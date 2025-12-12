Hanskat putosivat KeuPa HT:n ja Nokian Pyryn Mestis-mittelössä.
Kolmas erä oli Keuruulla puolivälissään, kun Nokian Pyryn Topias Männikkö ja KeuPa HT:n Miro Heikkilä jäivät selvittelemään välejään, vaikka kiekko oli jo toisaalla. Kaksikko tuuppi tovin toisiaan, kunnes kumpikin pudotti hanskat jäähän.
Pelaajat alkoivat mäiskiä toisiaan nyrkein. Hetken tappelemisen jälkeen Männikkö lensi jään pintaan. Heikkilä pääsi päälle.
Kotiyleisö riemastui. KeuPan pelaajat alkoivat lyödä mailoillaan jäähän suosiota niin ikään Heikkilälle osoittaen.
MTV Urheilulle ottelua selostanut Jani Saari ei ollut yhtä innoissaan.
– Lapset on terveitä, kun ne leikkii. Meikäläinen ei näistä nyrkkihippasista oikein syty, Saari sanoi.
Tappelijat heitettiin isoista ovista ulos.
Tappelu on katsottavissa ylälaidan videolta.
KeuPa HT voitti ottelun 3–2. Joukkueet ovat kymmenen joukkueen sarjan peräpäässä, KeuPa sijalla kahdeksan ja Pyry yhdeksäntenä.