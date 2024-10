Musertava tieto: Lauri Markkasen Jazzia koetellaan

– Leikkausaikataulu päätetään seuraavien 24-48 tunnin aikana. Hendricks on sivussa koko loppukauden, MacMahon kirjoitti Twitterissä Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä.

Isku on Jazzille iso. Hendricks on seuran 1. kierroksen varaus (9. vuoro) vuodelta 2023.

Tulostaulukin on ollut armoton. Jazz on hävinnyt kaikki alkukauden neljä otteluaan, ja on Detroitin lisäksi liigan ainoa voitotan ryhmä.