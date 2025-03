Lauri Markkasen poissaololle uusi syy

NBA-koripalloliigan Utah Jazzin tuskaisa kausi lähestyy jo loppuaan, mutta vielä seuralla riittää hävittävää.

Runkosarjan kolme heikointa joukkuetta saavat 14 prosentin todennäköisyyden voittaa arvonnassa kesän varaustilaisuuden ykkösvalinta ja sitä myöten luultavasti superlupaus Cooper Flagg. Jazz on tällä hetkellä liigan 30 joukkueesta viimeisenä voitettuaan 75 ottelustaan vain 16. Tappioputki on viiden pelin mittainen, ja kuudestatoista viime pelistään Jazz on voittanut vain yhden.

Jazz kohtaa tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa vieraissa Charlotte Hornetsin, joka sekin on liigan pohjasakkaa eli kamppailee pääsystä eniten häviävien joukkoon. Niinpä ei ole suurikaan ihme, että Jazzilta ottelusta poissa on näillä näkymin suurin osa joukkueen kärkipelaajista. Yksi heistä on suomalaistähti Lauri Markkanen, joka näin ollen on sivussa seitsemännestä peräkkäisestä pelistä. Tällä kertaa Markkasen poissaolon syyksi ilmoitetaan polvivaiva.

– Lauri Markkanen, John Collins ja Walker Kessler ottivat kaikki osaa Jazzin harjoituksiin (sunnuntaina). Mutta Lauri ei vienyt harjoituksia loppuun johtuen polven vaivasta, Jazzia seuraava toimittaja Sarah Todd raportoi Bluesky-palvelussa.

Markkanen on tällä kaudella pelannut vain 47 runkosarjaottelua, ja tällä tahdilla suomalainen jää NBA-uransa vähäisimpään ottelumäärään.

NBA sakotti maaliskuun alussa Jazzia Markkasen pitämisestä sivussa ilman liigan todellisena pitämää loukkaantumista. Tämän jälkeen Markkanen on pelannut muutaman pelin mutta pysytellyt aiempaa enemmän vaihtopenkillä, varsinkin otteluiden ratkaisuhetkillä.