Lauri Markkasesta tuli loistava uutinen

Markkanen oli poissa kahdesta edellisestä ottelusta lonkan ruhjevamman takia. Markkanen on pelannut tällä kaudella loisto-ottein, ensimmäisellä kaudellaan Jazzin riveissä. Hänen pistekeskiarvonsa on 24,6 ja levypalloja on tarttunut kouriin keskimäärin 8,6 per peli.