Lausunnot ruokalähettien työsuhteista yllättivät Woltin perustajaosakkaan: "Aiemmin viranomainen on ollut juuri toista mieltä"

– Aiemmin kun asiasta on puhuttu viranomaisten kanssa, niin viranomainen on ollut juuri toista mieltä, Mykkänen kummastelee.

Mykkäsen mukaan on iso yhteiskunnallinen kysymys, minkälaista työtä Suomeen halutaan lisää ja miten sitä halutaan järjestää.

– Haaste on se, että jos me suoraan ikään kuin ottaisimme neuvosta vaarin ja toteaisimme, etä kaikkien lähettien työ halutaan järjestää työsuhteessa, niin siinä on isoja vaikutuksia lähettien itsensä työhön ja siihen vapauteen ja siihen kuinka monelle työtä voitaisiin tarjota.