Lauri Tähkä lensi ulos leviläisestä kaupasta – liikekeskuksen toimitusjohtaja kertoo, ettei olisi itsekään tunnistanut muusikon oikeaa nimeä

Muusikko Lauri Tähkä avautuu Instagram-tilillään Levillä kokemastaan välikohtauksesta. Päivityksessään Tähkä kertoo lähteneensä Leville hiihtämään ajatellen, että käy samalla ostamassa uuden toppatakin.

Hiihtolenkkinsä jälkeen Tähkä oli suunnannut takkiostoksille, missä häneltä oli tiedusteltu koronapassia. Tähkä kertoo näyttäneensä koronapassin, jonka lisäksi häneltä oli pyydetty henkilöllisyystodistusta. Tätä Tähkä ei ollut näyttänyt, sillä hänellä ei kertomansa mukaan ole tapana kantaa henkilöllisyystodistusta mukanaan urheillessaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Kävelin silti suoraan sisään talvitakkikauppaan. Kaupan henkilökunta otti minut erittäin ystävällisesti vastaan, mutta kolmen minuutin kuluttua järjestyksenvalvoja tuli myymälään ja heitti minut myymälästä pihalle kuin olisin pahempikin myymälävaras, koska minulla ei ollut näyttää henkkareita, Tähkä tilittää.

– Minähän näytin jo koronapassin, jossa näkyy minun henkilöllisyyteni, yritin selittää. Ei käy, minulle ärähdettiin ja lensin talvitakkimyymälästä ulos kuin leppäkeihäs.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan koronapassin näyttämisen yhteydessä toiminnanharjoittaja voi edellyttää myös henkilöllisyystodistuksen näyttämistä. Koronapassin esittämättä jättäminen estää asiakkaalta pääsyn tilaisuuteen tai tilaan, mikäli toiminnanharjoittaja edellyttää sitä.

Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari kertoo MTV Uutisille Zero Pointin olevan liikekeskus, jossa on muun muassa ravintolatoimintaa, lasketteluvälineiden vuokraamoita, kauppoja, sekä lipunmyyntiä. Palosaaren mukaan kaikilla ovilla on ulkopuolisen firman ovimiehet, jotka valvovat, että kaikilla asiakkailla on voimassa oleva koronapassi, jonka yhteydessä tarkistetaan myös henkilöllisyystodistus. Tiloissa on myös maskipakko.

– Tämä on meidän periaate, että toimimme tällä tavoin.

Palosaari on tietoinen Tähkän tapauksesta, joka tapahtui keskiviikkona 12. tammikuuta. Palosaaren mukaan Tähkän voimassa olleen koronapassin oli tarkastanut liikekeskuksen ovimies.

– Hänellä (Tähkällä) ei ollut henkilöllisyystodistusta ja ei ollut suomalainen tämä tarkastaja, niin Lauri Tähkä jatkoi matkaansa tänne meidän shopiin. Hän käyttäytyi kyllä hyvin asiallisesti, Palosaari kommentoi kertoen, että Tähkä oli näyttänyt koronapassiaan myös toiselle henkilölle liikekeskuksessa.

– Mutta koronapassissa ei tosiaan lue, että Lauri Tähkä, niin (ovimies) ei ollut tunnistanut häntä ja oli pyytänyt poistumaan. Meillä on tällainen käytäntö, joka koskettaa kaikkia. Tämmöinen episodi on käynyt, ettei häntä ole tunnistettu monesta syystä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Lauri Tähkän oikea nimi on Jarkko Suo. Palosaaren mukaan todistusta ei välttämättä kysytä, mikäli ihminen tunnistetaan kasvoistaan Zero Pointilla.

– Tietenkin jos ihminen tunnetaan kasvoiltaan, että kuka hän on, niin sittenhän me turhaan passia tarvitaan, mutta kun häntä ei ole kasvoista tunnistettu, niin häneltä on pyydetty passia. Kaikkia koskettaa samat säännöt meillä. Jos tunnetaan kasvoilta, niin ei me silloin (kysytä henkilöllisyyspaperia), mutta tässä on toki ollut ulkomaalainen ihminen ovella, ei ole tuntenut nimestä, ja vielä kun naama on peitossa, niin ei voi aina tietää.

Palosaari sanoo, ettei hän olisi itsekään tiennyt Lauri Tähkän oikeaa nimeä.

– Henkilökohtaisesti en olisi itsekään tiennyt, että hän on Jarkko Suo. Mutta näinhän se on, kaikkia koskettaa samat säännöt ja on muiden kanssa toimittu paljon vastaavasti. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, että nousi tällä tavalla esille. Säännöt ovat säännöt, ja me niitä noudatamme. Tässä tapauksessa kävi tällainen ikävämpi episodi.

Toimitusjohtaja myös toteaa, ettei Zero Pointilla voida edellyttää, että ihmiset on tunnistettava kasvoista.