Lauri Tähkän Minttu-tyttärelle levytyssopimus – katso, miltä hän näyttää

Lauri Tähkän tytär Minttu tähtää musiikkiuralle.

Muusikko Lauri Tähkän, oikealta nimeltään Jarkko Suon tytär Minttu Suo on kiinnitetty Universal Music Finlandille. Levy-yhtiö kertoi asiasta Instagram-tilillään tiistaina 25. maaliskuuta.

– Tulokasartisti Minttu on kiinnitetty Universal Musicille, tervetuloa taloon, levy-yhtiö kirjoittaa julkaisussaan.

Mintun musiikkia kuullaan todella pian, kun hän julkaisee debyyttikappaleensa Paperihaavoja tulevana perjantaina 28. maaliskuuta.

Minttu iloitsee levytyssopimuksestaan omalla Instagram-tilillään.

– Vähän yli vuosi sitten mä astelin Universalin toimistolle esittelemään mun projektia siinä toivossa, että mulle tarjottaisi jonkin sortin sopparia. Hyvin siinä kävi ja kaiken lisäksi mä sain ympärilleni ihan mielettömän tiimin, Minttu kirjoittaa julkaisussaan.

Artisti kertoo, että aluksi musiikintekeminen tuntui junnaavan paikallaan, eikä hän saanut yhtäkään hyvää kappaletta aikaiseksi. Lopulta palaset kuitenkin loksahtivat kohdalleen.

– Ja nyt on tämä hetki, kun julkaisen mun ekan biisin mitähh? Tämä viime vuosi on ollut aikamoinen. Oon saanut tehdä musaa ihan mielettömien tekijöiden kanssa ja oon löytänyt mun ympärille sellaisia tyyppejä, joiden kanssa yhteistyö on kiistatonta, Minttu iloitsee.

Julkaisun päätteeksi Minttu kiittää myös tiimiään, johon kuuluu esimerkiksi itsekin pop-muusikon uraa tehnyt Kristiina Wheeler.

