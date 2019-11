Sairaalaa kysellyt mies varasti härskisti hyvinkääläisen Eevan pankkikortin – tililtä lähti yli 1000 euroa: "Onhan se tällaiselle yksin elävälle eläkeläiselle hirveän iso summa"

Uskoi aidosti miehen tarvinneen apua

Huomaisi kortin katoamisen vasta päiviä myöhemmin



Kudjoi ei kertomansa mukaan ole liikkunut missään muualla viikonlopun aikana ja epäilee tietä sairaalaan kysyneen miehen napanneen maksukortin suoraan lompakosta, joka oli naisen takin taskussa, kun he kohtasivat parkkihallissa.

– Joku on varmaan seurannut minua kaupassa ja saanut sitä kautta kortin tunnusluvun selville, sillä numerokoodi on tietenkin muistissa. Erikoista tässä on, että lompakko ei kadonnut, vaan pelkkä kortti, Kodjin ihmettelee.