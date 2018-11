Reijo raivostui siivelläeläjiin ja liimasi Ku Klux Klanin tarran taksiinsa – "Olen rasisti, mutta se ei millään tavalla liity ihonväriin tai etniseen taustaan"

Tarra viisi vuotta autossa

Sanoo olevansa "rasisti", mutta...

"Ihmisellä itsellään on väliä"

– Olen itse uskovainen. Niin kauan kun minulla on ollut taksi, niin jokaisessa autossani on riippunut rippiristini sisäpeilissä. Se ei ole pahoittanut kenenkään mieltä. Kunniotian sitä, että ihmisellä on usko johonkin. En katso sitä, että onko se juutainen, muslimi tai kristitty. Pääasia on se, että on se usko. Sillä ei ole niin väliä, mikä se usko on. Ihmisellä itsellään on väliä, Reijo sanoo.