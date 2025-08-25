Lauri Markkaselta mielenkiintoinen paljastus – "Hyvää edistystä meille"

Koripallon EM-kisat käynnistyvät keskiviikkona. Susijengin tähtipelaaja Lauri Markkanen sanoo MTV Urheilulle, että joukkueella on hyvät mahdollisuudet menestyä.

Markkanen sanoo, että Susijengin nimilistaa katsoessa hänelle ensimmäinen ajatus on joukkueen urheilullisuus.

– Meillä on taitoa jokaiselle pelipaikalle ja pystymme pelaamaan tarvittaessa isommalla viisikolla tai vastaavasti pienemmällä viisikolla.

– Tuntuu, että se on meidän vahvuutemme, että pystymme vähän kikkailemaan kokoonpanolla. Totta kai menestyminen vaatii, että monien asioiden on mentävä putkeen ja niiden perässä me tietysti olemme.

Markkanen muistuttaa, että joukkueen vahvuuksia on myös se, että pelaajat tuntevat toisensa hyvin.

– Kaikilla on vajaavaisuuksia pelaajina, mutta se helpottaa, kun niistä tietää. Esimerkiksi, jos jollain on ongelmia pysyä oman miehen edessä kaarella, tiedät, että saatat kohta joutua auttamaan.

– Hyökkäyspäässä pidämme pelaajina eri asioista. Itse pidän siitä, että saan liikkeeseen palloa ja tulla screeneistä. Isoilla pelaajilla se saattaa olla vähän eri.

– Olemme keskustelleet näistä ja joukkuekaverit osaavat katsoa näitä eri tavalla, kun tietävät mistä toinen pitää.

Markkanen sanoo, että edellisissä arvokisoissa hänen ja Olivier Nkamhouan välinen kemia ei ollut niin hyvä, mitä se olisi voinut olla. Nyt tilanne on parempi.

– Koen, että se on iso osa. ”Olli” on todella hyvä pelaamaan, mutta meillä ei ollut hirveästi kokemusta yhdessä pelaamisesta. Se oli ihan normaalia, että meillä oli vähän hankaluuksia siinä, mutta olemme nyt kypsempiä pelaajia.

– Nyt Olli tuli heti juttelemaan, että mitä voisimme tehdä ja yhteispeli on sujunut nyt paljon paremmin. Se on ollut hyvää edistystä meille.

Pitkä tie menestykseen

Markkanen korostaa, että turnaus on pitkä. Sopivan tasapainon löytäminen siinä, että keskittyy yhteen peliin kerrallaan ja toisaalta muistaa, että tähtäimessä saavuttaa jotain suurta, on vaativa tehtävä.

Tampereella Suomen kanssa samassa alkulohkossa pelaavat Saksa, Iso-Britannia, Liettua, Ruotsi ja Montenegro.

Jokaisen lohkon neljä parasta joukkuetta etenee Riikaan pudotuspelivaiheeseen, joka pelataan paras yhdestä -pelitavalla.

– Riikaan pääseminen on kovan työn takana. Se vaatii meiltä paljon onnistumisia. Tällaisessa pitkässä turnauksessa pitää vaan yrittää keskittyä mahdollisimman hyvin yhteen peliin kerrallaan.

– Se on hienoa tällaisessa projektissa, että pitää keskittyä vain siihen hetkeen, eikä voi katsella yhtään eteenpäin. Seuraavat pelit tulevat nopeasti. Pitää oppia tehdyistä virheistä ja parantaa omia vahvuuksia.

Suomi kohtaa avausottelussaan Ruotsin. Yläreunan videolta voit katsoa Markkasen odotukset ottelusta.