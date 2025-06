Lauri Markkanen tuskaili unelman lähellä: "Ei siitä mitään olisi tullut"

Suomen miesten koripallomaajoukkueen taisteltua viime kesänä urhoollisesti olympiapaikasta sivussa ollut Lauri Markkanen koki ristiriitaisia tunteita. NBA-kausi tuotti sen perään suomalaishuipulle pettymyksen.

Olkapäätä kuntouttaneelta Lauri Markkaselta jäivät viime heinäkuussa väliin isot maajoukkuepelit, ja Suomi joutui taistelemaan olympiakarsintaturnauksessa ilman suurta ykköstähteään. Susijengi eteni alkulohkosta jatkoon ja taisteli semifinaalissa kunnioitettavasti Espanjaa vastaan johtaenkin paikoin peliä, mutta unelma olympiapaikasta karisi lopulta 74–81-tappiolla.

– Oli kyllä tosi makeaa nähdä, miten hyvin jätkät siellä pelasivat ja miten lähelle se loppujen lopuksi meni. Muistan, että kun katsoi peliä telkkarista, alkoi vähän kokeilla jo, kestäisivätkö paikat, jos tulee vielä olympialaisiin vielä lähtö. Olin kuitenkin silloin vielä siinä kunnossa, että ei siitä mitään olisi tullut, Markkanen kertasi keskiviikon mediatilaisuudessa.

Isojen maajoukkuepelien seuraaminen poissa tositoimista oli toisaalta kova pala.

– Sillä lailla oli tuskaista katsoa.

"Ei ikinä halua olla sivussa"

Markkanen on kuitenkin jälleen Susijengin mukana, kun joukkue valmistautuu elo-syyskuussa pelattaviin EM-kisoihin, joissa se tahkoaa alkulohkonsa Tampereella.

Viimekesäinen oli omiaan kasvattamaan nälkää tähän maajoukkuesuveen.

– On sitten seurajoukkue- tai maajoukkuetasolla, ei ikinä halua olla sivussa.

– On aina kunnia laittaa Suomi-paita päälle. Odotan innolla totta kai kisoja mutta ihan joka ikistä kertaa, kun sen saa laittaa päälle. Kaikkia näitä harjoitusmatseja myös.

"Meininki oli aika hullu"

Lauri Markkanen oli vuoden 2017 EM-kisoissakin paha pideltävä vastustajille./All Over Press

Markkanen loisti nuorena kukkona 2017, kun suomalaisyleisön suureksi tuekseen saanut Susijengi pelasi Helsingissä trillerimäisiä EM-otteluita ja eteni lohkokakkosena komeasti jatkoon.

– Meininki oli aika hullu silloin 2017, niin samaa odotetaan. Toivottavasti pystytään parantamaan vielä niistä suorituksista.

Tuolloin Suomen tie katkesi neljännesvälierissä Italiaa vastaan. Viime EM-kisoissa 2022 Susijengi eteni puolivälieriin. Sama ei Markkasta riittäisi tyydyttämään.

– Kovan työn takana on ja varmasti jotain vastoinkäymisiä tulee, mutta kyllä niihin mitalipeleihin lähdetään tietysti hakemaan. Ei meille riitä se, että meillä on kotikisat ja pelataan täällä. Kyllä me haluamme jatkaa Riikaan matkaa.

"Lähti väärille raiteille"

Utah Jazz rämpi, paljon sivussakin ollut Lauri Markkanen pettyi.Rob Gray

Markkasen menestyksennälkää ei vähennä sekään, että kuluneesta NBA-kaudesta Utah Jazzista ei jäänyt jälkipolville suurta menestystarinaa saneltavaksi.

Selkä- ja polvivaivoista kärsinyt suomalainen pelasi sesongin aikana lopulta vain 47 ottelua 82:sta. Utah mieli kesän varaustilaisuuteen otollisia mahdollisuuksia NBA:n häntäsijoilla ja piti tähteä kauden lopussa sivussa myös silloin, kun NBA tulkitsi miehen olleen kunnossa. Seura sai tästä 100 000 dollarin sakot.

Sesonki sarjan hännänhuipussa oli Markkasen sanoin "henkisesti vähän raskaampi".

– Haluaa aina pyrkiä pelaamaan niin monta peliä kuin pystyy ja pelaamaan korkealla tasolla. Voittamisen perässähän kaikki ovat.

Harjoitusleiri kesän päätteeksi oli ollut suomalaisen silmin "todella kilpailuhenkinen" ja odotuksia oli.

– Se lähti väärille raiteille. Sillä lailla pettymys, suomalainen kiteytti kauden.

– Onhan se turhauttavaa, jos ei pysty pelaamaan tai joukkue häviää.

"Täällä pääsee taas näyttämään"

Markkanen yrittää kuitenkin hahmottaa myös myönteiset seikat.

– Meillä oli todella nuoria jätkiä paljon, niin varmasti oppi uusia tapoja, miten heidän kanssaan johtaa ja kommunikoi kentällä.

– Pelaajana puolustus oli tietysti paljon minua scoutannut. Sillä lailla joutui vähän keksimään uusia tapoja vaikuttaa positiivisesti pelin kulkuun. Yrittää niitä positiivisin mielin katsoa.

Mies toivoo myös, että huilaamisen myötä uran loppupäähän olisi enemmän pelivuosia.

– Kyllä siinä kerkesi lepuuttaa kroppaa ja ennen kaikkea mieltä kauden jälkeen.

– Nyt taas täysi meno päällä tänne. Tämä on hyvin motivoiva kesä. Eivät menneet asiat niin hyvin kuin olisi halunnut kauden aikana, mutta täällä pääsee taas näyttämään, että pystyy parempaan.