Pelaako Lauri Markkanen uransa parasta NBA-kautta?

Koripalloilun näkyvimmän osan eli korinteon perusteella näin voi väittää. Kahdeksan pelaamansa ottelun jälkeen suomalainen oli perjantaina NBA:n kuudenneksi paras pistemies uransa ylivoimaisesti parhaalla pistekeskiarvolla 30,4. Mukaan mahtuu Markkasen uran korkein yhden ottelun pistemäärä 51.

Jos Markkanen jatkaa samaa tahtia koko kauden, hän murskaa aiemman kausiennätyksensä. Sen hän keräsi ensimmäisellä Utahin kaudellaan 2022–2023, jolloin hän nakutti 25,6 pistettä ottelua kohti ja nousi toistaiseksi ainoan kerran urallaan NBA:n tähdistöotteluun.

Markkasen kasvanut pistetehtailu on seurausta kolmesta muutoksesta.

Ensimmäinen niistä on Markkasen heittomäärän kasvu. Markkasen kädestä on lähtenyt tällä kaudella 21,8 heittoa ottelua kohti, kun hänen uransa kausiennätys on tähdistöottelukaudelta 2022–2023, jolloin hän laittoi pallon ilmoille 17,3 kertaa ottelua kohti.

Sekä kolmosyritysten (9,9 ottelua kohti) että kakkosyritysten määrä (11,9) on Markkasen uran suurin. Markkasen käyttöaste on 29,3 prosenttia, hänen uransa korkein lukema.

Markkanen on kasvattanut heittovolyymiaan mutta puristanut menetysprosenttinsa uransa alimpaan lukemaan 5,7 ja pitänyt heittotarkkuutensa ennallaan. Kolmosten suuremman arvon huomioiva tehollinen heittoprosentti (efg) on Markkasella tällä kaudella 54,6. Se on melkein sama kuin Markkasen koko NBA-uran efg 54,7 ja aavistuksen korkeampi kuin koko liigan tämän kauden tarkkuus 54,4.

Viimeistelytarkkuutta korin alla

Toinen muutos on tapahtunut Markkasen heittovalikoimassa. Kakkosten osuus hänen pelitilanneheitoistaan on noussut 54,6 prosenttiin viime kauden 43 prosentista. Liigan kaikkien pelaajien yhteenlaskettu kakkosten osuus pelitilanneheitoista on reilut 58 prosenttia.