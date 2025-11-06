Koripallon NBA:ssa Utah Jazzin suomalaistähti Lauri Markkanen nousi jälleen joukkueensa pistemiehiin torstain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatussa vieraspelissä Detroit Pistonsia vastaan. Markkanen heitti yhteensä 25 pisteen edestä, ja Utahin riveistä hänen edelleen ylsi vain ukrainalaispelaaja Svjatoslav Myhailjuk 28 pisteellä.
Markkanen kirjasi tililleen neljä levypalloa ja kolme onnistunutta kolmen pisteen heittoa. Hän oli kentällä lähes 40 minuuttia.
Kovasta yrityksestä huolimatta Utah hävisi silti isäntäjoukkueelle 103–114. Pelin pistekuningas oli 31 pistettä kirjannut Detroitin Cade Cunningham. Viimeisestä viidestä ottelustaan Utah on hävinnyt neljä ja on luoteisen divisioonan jumbona. Utah vajosi samalla kuntopuntarin viimeiseksi.
Utah pelaa seuraavan pelinsä Minnesota Timberwolvesia vastaan lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa.