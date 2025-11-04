Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen Utah Jazz haki kauden ensimmäisen vierasvoittonsa, kun se kukisti Boston Celticsin niukin luvuin 105–103.
Vakuuttavan alkukauden pelannut Markkanen pussitti ottelussa 20 pistettä. Ottelun paras pistemies oli Bostonille 36 pistettä upottanut Jaylen Brown.
Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies puolestaan hävisi kotonaan Detroit Pistonsille luvuin 106–114.
Memphisin Ja Morant palasi parketeille 18 pisteellä. Morant oli ollut yhden ottelun sivussa, koska Grizzlies oli antanut tähtipelaajalleen pelikiellon tämän arvosteltua julkisesti joukkueen valmennustiimiä.