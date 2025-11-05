NBA-koripalloliigan suomalaistähden Lauri Markkasen seuran Utah Jazzin tiimoilta kantautui keskiviikkona synkkiä tietoja.
ESPN:n lähteiden mukaan Jazzin avausviisikon keskushyökkääjä Walker Kessler joutuu olkapääleikkaukseen eikä pelaa enää tällä kaudella.
Kessler, 24, oli tänä syksynä hyvässä vireessä kooten viidessä ottelussaan keskiarvoiksi 14,4 pistettä, 10,8 levypalloa ja 1,8 torjuntaa. ESPN:n mukaan Jazzin avaussentteriksi nousee Jusuf Nurkic, joka on tällä kaudella kirjannut keskiarvoikseen 7,6 pistettä ja 8,3 levypalloa.