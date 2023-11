Erikoishaastattelu: Ibe on suosittu räppäri, monen nuoren esikuva ja erikoisten tempausten mies, jolle julkisuus on toisinaan raskasta

Kävelen MTV Uutisten lämpiöön ja näen huppupäisen, tummiin pukeutuneen miehen Marimekon kuppi kädessään. Tuo huppupää on 24-vuotias Ilmari Kärki, tuttavallisemmin rap-artisti Ibe, joka on juuri julkaissut seitsemännen albuminsa RÄPPÄRI. RÄPPÄRI striimasi jo ennakkoon platinaa ja on Iben toinen vuoden sisällä julkaisema albumi.

Mitähän tästä tulee, pohdin. Kyseessä on lahjakas, piinkova räppäri, jonka musiikista pidän itse kovasti, mutta julkisuudessa Ibe on ainakin tähän saakka ollut hieman hämmentävä hahmo, jota tuntuu olevan hankalaa lukea ja joka osaa olla halutessaan hyvin vähäsanainen, mitä esimerkiksi haastatteluihin tulee.

2:00 "Katsos, seljankukkamehua" – rap-artisti Ibe Ruisrockin backstagella

Otamme tuolit ja säädän kameran valmiiksi. Toistelen kameran kanssa sählätessäni, että tehdään tämä haastattelu rennolla otteella. En ole ihan varmaa kummalle sanani suuntaan, Ibelle vai itselleni.

Ibe sanoo RÄPPÄRIn olevan hänen seitsemäs albuminsa ja kertoo, että seitsemän on hänen onnennumeronsa.

– Ehkä sillä on jotain merkitystä, en tiedä, hän pohtii.

Ibe sanoo useiden uunituoreen albuminsa kappaleiden olevan omasta mielestään parhaita, joita hän on uransa aikana kirjoittanut. Hän kuvaa albumin olevan toisaalta hänen omalle tyylilleen uskollinen ja tunnistettava, mutta lisää, että siinä on myös toisaalta lähdetty tekemään rohkeasti musiikkia laajemmalle yleisölle.

– Ehkä siinä antaudutaan sellaiselle ajatukselle, että nyt mä voin olla koko kansan räppäri, jos niin halutaan, hän sanoo.

Kokiko räppäri paineita tuoreen albuminsa suhteen? Ibe on hetken hiljaa ja vastaa sitten myöntävästi.

– En oikein tiedä miksi. Tässä on ollut niin hyvä meininki niin pitkään, eikä ole paineita siitä, että elämä romahtaisi, jos vaikka tulisi vähän huonompi vastaanotto, mutta silti on hirveä hinku tehdä mahdollisimman hyvää musiikkia ja sellaista, joka jotenkin koskettaa ihmisiä. Koen paineita, mutten pidä sitä välttämättä huonona asiana, hän pohtii.

RÄPPÄRI-albumilla pullistellaan monilla rap-musiikille tyypillisillä teemoilla, kuten rahalla ja maineella, mutta Ibe valottaa siinä rehellisesti myös muita elämänsä osa-alueita sekä mietteitään kenties aiempaa avoimemmin.

Ibe kertookin, että saa biiseihinsä inspiraatiota lähtökohtaisesti omasta elämästään: Ajatusmaailmastaan, kokemuksistaan, haaveistaan ja tavoitteistaan.

– Asioista, jotka haluan sanoa ääneen. Oli se sitten itselle, jollekin tai kaikille, hän tarkentaa.

Ibe ajattelee, että avoimuus ja yleisön päästäminen aiempaa lähemmäs on osa kehityksen kulkua, ja että hän pystyy olemaan musiikillisesti koko ajan enemmän sellainen kuin hän haluaa olla. Avoimuus ei näin ollen tunnu räppäristä tässä vaiheessa suurelta harppaukselta.

Viime vuosina Ibe on oppinut, että kun vain uskaltaa sanoa sen ensimmäisen ajatuksensa ääneen ja kertoa omista tuntemuksistaan, resonoi se usein ihmisissä.

– Ja se myös rohkaisee, kun näkee, millä tavalla ihmiset ottavat vastaan sellaisia juttuja, joiden sanominen, laulaminen tai räppääminen saattaa joskus tuntua hölmöltäkin. Vaikka se olisi ajatus, joka monella saattaa olla, niin sitä ei välttämättä ole silti helppo sanoa. Ehkä uskaltaminen on siinä se juttu.

– Mutta ei se aina ole helppoa. Sanoisin, että mulla välillä aukeaa joku pandoran lipas, josta mun on tietyn ajan sisällä helppoa tuoda paljon juttuja esiin ja kirjoittaa paljon tekstejä. Nyt on ollut sellainen kausi, että on tuntunut oikealta tehdä paljon musaa ja julkaista paljon musaa, ja ehkä sitä kautta näyttää paljon itsestään.

Mihin Ibe sitten vetää rajan avoimuuden suhteen, millaisia asioita hän ei halua tuoda kaiken kansan nähtäville ja kuultaville?

– Jos mulla olisi jotain erityistä, mistä en haluaisi kertoa, niin en mä nyt sitä tässäkään kertoisi, hän sanoo.

– Mutta en ole tietoisesti vetänyt rajaa mihinkään. Totta kai on jotain sellaisia juttuja, mistä on edelleen vaikeaa puhua, mutta sen takia en varmaan nytkään niistä puhu, hän naurahtaa.

Okei Ibe, se sinulle sallittakoon.

Julkisuus – hyvä renki mutta huono isäntä

Ibe on tällä hetkellä eittämättä yksi Suomen suosituimmista räppäreistä, joka tarkoittaa väistämättä sitä, että hän saa osakseen rutkasti julkisuutta. Räppäri ajattelee, ettei julkisuutta saa miettiä liikaa.

– Julkisuus on vähän kuin tuli, se on hyvä renki mutta huono isäntä. Jos alkaa ajattelemaan vain sitä ja tekee asioita sen mukaan, niin se on mielestäni tuhoisaa, hän sanoo.

Ibe toteaa, että onhan julkisuudesta valtavasti hyötyä artistille. Hän huomauttaa, että ilman tuota hyvää renkiä koko ammattia olisi tuskin edes olemassa. Hän ei pidä julkisuutta pahana asiana, vaan sellaisena, joka on vain hyväksyttävä, mikäli haluaa olla artisti.

Toisinaan julkisuus kuitenkin tuntuu räppäristä myös raskaalta. On päiviä, jolloin hän toivoisi olevansa kuin kuka tahansa tavan tallaaja, jonka ei tarvitse kantaa harteillaan julkisuuden paineita.

– Sellaisina päivinä usein ihmettelen sitä, että kun olen itse aloittanut tekemään musaa omassa huoneessani siinä kodissa, jossa kasvoin ja tehnyt biisejä, joita ehkä muutamat kymmenet frendit ovat kuunnelleet, että miten ihmeessä tuosta tyypistä tuli sellainen, joka nyt kantaa vastuuta tällaisista asioista.

– Tuntuu, että mikään ei ole tavallaan muuttunut, mutta sitten kuitenkin on.

Se, miten Ibe suhtautuu esimerkiksi faniensa lähestymisiin julkisilla paikoilla, riippuu hyvin paljon päivästä. Huonona päivänä hän saattaa sanoa, että nyt ei oteta kuvaa, nyt ei jaksa jutella. Joskus hän ei jaksa edes sanoa mitään, vaan kävelee vain pois.

11:49 Rap-artisti Ibe haluaa olla suomalaisen musiikin uudistaja

Hyvinä päivinä räppäri ei ole fanien ottamasta kontaktista moksiskaan ja juttelee mielellään ihmisten kanssa. Hän myös huomauttaa, että Suomessa julkisuuden henkilö saa lopulta olla melko rauhassa verrattuna monien isompien maiden tähtiin. Hänestä se on kiva juttu.

– Totta kai sellainen tietynlainen fanitus saattaa vaikuttaa minunkin silmiini vähän erikoiselta, koska en ole koskaan ollut itse sellainen tyyppi. Mielestäni myös fanien on tärkeää ymmärtää, että mäkään en ole koko ajan se tyyppi, jonka he näkevät Instagramissa, TikTokissa tai missä vaan muualla.

– Luulen, että se on sellainen asia, jonka monet ymmärtävät, kun he vähän kasvavat ja vanhenevat, varsinkin, jos on tosi nuori.

Miettiessään itseään nuorempana Ibe muistaa ajatelleensa esimerkiksi jonkun artistin musiikkivideon nähdessään, että kyseisen artistin elämä on tismalleen sellaista kuin musiikkivideo antaa olettaa. Senkin vuoksi hän on yrittänyt näyttää esimerkiksi omassa sosiaalisessa mediassaan myös inhimillisempää puolta itsestään ja elämästään.

"Mun pitää nyt tehdä tätä"

Ibeä voi tituleerata menestyneeksi räppäriksi jo yksinomaan hänen kappaleidensa tänä vuonna keränneiden striimien perusteella. Musiikkiuralla saavutettu menestys on tuonut Ibelle tunteen siitä, että hän tekee jotain, millä on merkitystä, vaikkakin hän toteaa, ettei tiedä, onko tunne valheellinen. Hän luonnehtii menestystä tietynlaiseksi todentajaksi merkityksellisyydelle.

– Kyllä musiikki on tuntunut mulle aina merkitykselliseltä, sekä muiden tekemä musiikki että itse tekemäni. Siinä on aina ollut joku isompi merkitys mulle.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Vastapainoksi menestys on vienyt Ibeltä ainakin aikaa. Räppärillä on myös tunne siitä, ettei hänellä välttämättä ole selkeästi mielessään minkäänlaista vaihtoehtoista asiaa, mitä hän voisi tehdä.

– Ehkä se on myös ohjannut mut tähän pisteeseen, jossa tuntuu, että mun pitää nyt tehdä tätä. Mutta se ei välttämättä ole huono juttu, että on selkeä ajatus siitä, mitä on tarkoitus tehdä täällä pallon päällä.

Viitta, jota voi kantaa kunnialla

Ibe niittää suurta suosiota etenkin nuorten keskuudessa. Hän on räppäri, jota moni nuori katsoo ylöspäin ja pitää esikuvanaan, ehkä myös esimerkkinään.

Välillä se tuntuu Ibestä raskaalta.

– Voisi sanoa, että siinä on tietynlainen vastuu vähän kaikesta, mitä tekee ja sanoo.

– Mutta tavallaan se on myös tosi magee juttu, ja sellainen viitta, mitä voi ihan kunniallisesti kantaa. Yritän kuitenkin tehdä hyviä juttuja, niin ehkä sekin on myös todentaja siitä, että tekee jotain, millä on jotain väliä. Kyllä aina yritän puskea sellaista agendaa, että jos on jokin juttu, mikä tuntuu omalta, niin siihen kannattaa laittaa kaikkensa.

50 000 euron keikkapalkkio ja häslinkiä Helsingin rautatieasemalla

Ibe tunnetaan paitsi musiikistaan, myös omalaatuisista tempauksistaan. Keväällä keikkatauolla ollut räppäri kirjoitti Instagramissa voivansa heittää tänä vuonna yhden keikan 50 000 euron palkkiota vastaan. Ruisrock-festivaali tarttui tarjoukseen, ja loppu on historiaa.

Toukokuussa Ibe puolestaan ilmoitti niin ikään Instagramissa hänen ja räppäri Korelonin kuvaavan CITYBOY-kappaleensa musiikkivideota Helsingin rautatieasemalla saaden sadat nuoret kokoontumaan paikalle. Lopputulemana järjestyksenvalvojat taluttivat Iben pois samalla, kun lukuisat paikalla olleet kuvasivat tilanteen videolle ja jakoivat taltioimiaan videoita sosiaalisessa mediassa käyttäen #freeibe-hashtagia.