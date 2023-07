Lauri, 15, vammautui hypättyään tutulta laiturilta pää edellä, kunta ei varoittanut yllätysmatalasta – isä kertoo turmapäivästä: "Rantojen mestarit pilasivat elämänhaaveet"

Tuttu ranta

– Rannalla ei ollut kylttejä, jotka olisivat kieltäneet hyppäämisen. Ei koskaan siinä ole ollut minkäänlaisia kylttejä. Se on ollut turvallinen ranta, siinä on ollut 1,35-1,45 metriä vettä, niin että aikuisetkin ihmiset, jopa 185-senttiset kaverit ovat hyppineet minun uintiaikana siitä pää edellä.

Päävastuullinen vältti oikeudenkäynnin

"Tämä katsotaan loppuun asti"

"Pitkä matka tuntuu olevan"

"Tunareitten toimintaa"

"Raskas polku"

– Laurin, urheilleen nuorukaisen elämä on melko pilalla. Kuinka mahtavia metsästysreissuja Laurin kanssa tehtiin, hirven metsästystä, luonnossa liikkumista – kaikki on pyyhitty pois, meillä ei ole enää yhtään yhteisiä harrastuksia tällä hetkellä.

– Raskas polku on kyllä tällä hetkellä, on ollut ja tulee jatkumaan, voimia vaatii. Katsotaan kuinka pitkälle leveät hartiat kantaa.

– Lauri on minulle kalleinta tässä maailmassa, mutta minä en tiedä, mitä Laurin päässä liikkuu tänä päivänä. Kyllä hän on aikanaan minulta kysynyt, että isi, miksi ihmiset tekivät tällaisen onnettomuuden, että laituri tehtiin tuollaiseksi. Paljon on miksi-kysymyksiä. Me ei paljoa puhuta onnettomuudesta. Yritetään katsoa eteenpäin huomista.