Laura Kangasniemi, 24, putosi hevosen selästä ja halvaantui – toteuttaa lapsuuden unelmansa Pariisissa

– Ehkä kuntoutus eteni sen takia, että en oikein ymmärtänyt tilannetta. Luulin, että pystyn toimimaan normaalisti, vaikka en pystynyt edes liikkumaan. Siinä on ollut jotain voimaa ja tahtoa kuntoutua, joka on mahdollisesti edistänyt sitä kuntoutumista. Mutta sitten, kun sen tilanteen tajusi, sitten mentiin aika synkkiinkin ajatuksiin. Se oli tosi vaikeeta.

Lapsuuden unelma toteen

– Opiskelin hirveästi, mutta en sitten osannutkaan. Aikaisemmin en ollut opiskellut niin paljoa, niin sitten tuli sellainen, että mikä mussa on vikana. Se oli vaikea ymmärtää, että ne mitkä oli ollut itsestään selviä normaaleja asioita, olikin vaikeita. Niitä oli tosi vaikea hyväksyä ja tuntui, että itsessä on vain jotain vikaa, Kangasniemi kertaa.

– Siinä alkoi prosessointi ja ymmärtäminen, että on ollut vakava loukkaantuminen ja on isot vammat, mitkä vaikuttavat ja pitää miettiä, mitä tulevaisuudessa haluaa tehdä.

– Kuormittuminen on heikomapaa, kognitiivinen toimintakyky on alentunut, ja kun tietää, mitä se on ollut aiemmin ja mitä se on nyt, siinä on tosi iso ero. Mutta sen kanssa on oppinut pärjäämään.