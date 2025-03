Avioeropaperit paljastavat: Sia sai lapsen kaikessa hiljaisuudessa

Australialaisartisti Sia on tullut äidiksi maaliskuussa 2024 poissa julkisuuden parrasvaloista.

Australialainen artisti Sia, 49, on tullut kaikessa hiljaisuudessa kolmannen lapsen äidiksi vuonna 2024. Asia selviää Peoplen saamista avioeroasiakirjoista, jonka mukaan kolmannen lapsen isä on hänen entinen aviomiehensä Dan Bernand.

Asiakirjojen mukaan artisti haki avioeroa kahden avioliittovuoden jälkeen 18. maaliskuuta 2024 vedoten sovittamattomiin eroihin ja sai Somersault-nimisen lapsen 27. maaliskuuta 2024.

Toisinaan Sia näyttää julkisuudessa myös koko kasvonsa.Copyright © 2023 BACKGRID, Inc./All Over Press

Sia pyytää avioeron myötä Somersaultin juridista ja fyysistä huoltajuutta, mutta on avoin Bernadin vierailuoikeudelle. Hänen hakemuksensa mukaan fyysisen huoltajuuden aika määräytyy vanhempien kesken.

Hakemuksessaan Sia on pyytänyt tuomioistuinta olemaan myöntämättä eksälleen avioliittotukea.

Yksityiselämästään tarkka artisti meni naimisiin Bernadin kanssa intiimissä, italialaisessa seremoniassa toukokuussa 2023, johon osallistui vain neljä vierasta morsiusparin lisäksi.

Ennen avioitumistaan Bernadin kanssa Sia tuli kahden teini-ikäisen pojan äidiksi vuonna 2019. Molemmat olivat tuolloin 18-vuotiaita ja juuri poistumassa sijaishuoltojärjestelmästä.

Vuonna 2020 InStylen haastattelussa hän avautui matkastaan äitiyteen ja totesi, että hän on halunnut olla äiti koko elämänsä ajan. Hän kertoi yksityiskohtaisesti lapsettomuusongelmistaan ja sanoi, että hän oli jopa käynyt läpi koeputkihedelmöityshoitoja entisen aviomiehensä elokuvantekijä Erik Anders Langin kanssa.

– Lopulta saimme alkioita, mutta sitten myös erosimme, joten en voinut käyttää niitä, Sia kertoi tuolloin.

Sian tilaisuus tulla äidiksi tuli sen jälkeen, kun laulaja näki vuonna 2016 dokumentin Foster, joka käsittelee sijaishuoltojärjestelmää.

Kaksi vuotta myöhemmin hän löysi pojan, jonka oli aiemmin nähnyt dokumentissa, ja päätti adoptoida. Vaikka hänellä oli suunnitelmissa, että vain tästä pojasta tulisi poikansa, samana päivänä poika kysyi, voisiko hänen ”serkkunsa” ryhmäkodista tulla myös asumaan heidän luokseen.

– Minulla oli kaksi vapaata makuuhuonetta, joten sanoin totta kai. Ja vaikka en ollut koskaan tavannut Chetä, hänkin muutti luokseni sinä iltana, Sia kertoi aiemmin.

Adoptoituaan poikansa Sia huomasi, että pojat eivät olleet sukua toisilleen, vaan heistä oli tullut läheisiä ystäviä sijaishuollossa ollessaan.

Hän palasi aiheeseen australialaisessa The Project-tv-ohjelmassa tammikuussa 2021.

– Suurin osa heidän elämästään heidät on ehdollistettu valehtelemaan ja manipuloimaan, joten kulunut vuosi on ollut sitä, että olen opettanut heille, miten heistä tulee tiukan rehellisiä ja miten he voivat elää hetkessä ilman aineita, Sia sanoi.

Sia myönsi, että poikien kanssa on ollut paljon sydänsurua, mutta hän luottaa molempiin ja on ylpeä heistä, koska he ovat päässeet niin pitkälle.

Lähde: People, InStyle