Laulaja Jippu joutui ottamaan poliisiin yhteyttä – varoittaa someseuraajiaan: "Tämä siis ei liity mitenkään minuun"

– En ole ikinä syönyt tätä enkä tiedä mistä on kyse. Olen ottanut yhteyttä poliisiin. Multa on kysytty miten olen laihtunut 40kg niin ihan vain syömällä normaalisti. Inboksi täyttyy ihmistä jotka etsivät helppoa tapaa laihduttaa ja tämä huijaus on mennyt läpi.