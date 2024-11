Laulaja Jippu muistelee omaa TTK-taivaltaan – yksi asia nousi erityisen suureksi haasteeksi

Rakastunut ja onnellinen

Laulaja on tuntenut nykyisen rakkaansa Markon jo 16 vuotta. Hän paljasti, että on ollut aina ihastunut tähän, mutta oikea aika ja paikka parisuhteelle koitti vasta nyttemmin.

– Markolla on niin paljon elämänkokemusta, hän on sielukas ihminen. Haluan sellaisen ihmisen, jonka kanssa minulla on sielunyhteys ja syvällistä keskustelua. Se on ihanaa. Meillä on todella hyvä olla yhdessä.