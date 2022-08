Laulaja Erin törmää usein yllättäen Nylon Beat -muistoihin – tämän neuvon hän antaisi nuorelle itselleen: "Emme olisi varmaan käyttäytyneet niin"

Hiljattain Anttila on muistellut enemmänkin Nylon Beat -aikojaan, sillä hän on törmännyt sosiaalisessa mediassa usein pätkiin duosta kertovasta radiokuunnelmasta, jonka Yle julkaisi aiemmin tänä vuonna. Muun muassa TikTokissa Anttila on törmännyt monesti Nylon Beatin vanhoihin haastatteluihin.